Plenković najavio izmjene za 200 tisuća ljudi: 'Povećat ćemo braniteljske mirovine'

Premijer Andrej Plenković rekao je na svečanosti u Kninu kako je vojno-redarstvena operacija Oluja bila briljantna vojna pobjeda i legitimna oslobodilačka akcija.

"Oluja nije bila samo legitimna oslobodilačka operacija pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, već i akcija koja je spasila Bihać od prijeteće humanitarne katastrofe, promijenila odnos snaga u Bosni i Hercegovini i otvorila put miru i Daytonskom sporazumu", rekao je premijer. Naglasio je kako su u samo nekoliko dana hrvatski vojnici i policajci oslobodili najveći dio okupiranog teritorija, omogućili povratak prognanika, a proces je dovršen uspješnom mirnom reintegracijom hrvatskoga Podunavlja.

Plenković je Oluju nazvao krunom svih pobjeda u Domovinskom ratu i briljantnom vojnom akcijom koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Poseban pijetet odao je svim hrvatskim braniteljima koji su položili živote u obrani od velikosrpske agresije Miloševićevog režima, kao i svim nedužnim civilnim žrtvama. Naglasio je trajnu obvezu države da čuva istinu, traži nestale i utvrđuje individualnu odgovornost za svaki zločin, istaknuvši kako Hrvatska još uvijek traga za 1725 osoba i da neće stati dok se ne rasvijetli sudbina svake od njih.

Na jesen u proceduru

"Danas, tri desetljeća nakon izborene slobode, naša je odgovornost toj slobodi osigurati trajnost i snagu. Naša se zahvalnost ne iskazuje samo riječima, već i konkretnom brigom za dostojanstvo hrvatskih branitelja. Stoga će najesen Vlada u Hrvatski sabor uputiti prijedloge izmjena dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske", rekao je i dodao da će se prema istom kriteriju povećati i najniže braniteljske mirovine.

"Nakon što smo 2017. i 2020. ukinuli ranija smanjenja braniteljskih mirovina, ukinut ćemo i posljednje postojeće smanjenje, riječ je o mirovinama vojnika, policajaca i drugih ovlaštenih službenih osoba koje je uvedeno 2002. godine. Tim ćemo izmjenama obuhvatiti oko 200 tisuća hrvatskih branitelja", rekao je premijer Plenković.

"Današnji svijet, s ruskom agresijom na Ukrajinu, ratom na Bliskom istoku i drugim globalnim prijetnjama, ponovno nas upozorava da se mir i sigurnost ne mogu uzimati zdravo za gotovo", rekao je premijer. U takvom okruženju, Hrvatska se ne natječe u naoružanju niti ikome prijeti, ali se "ne boji nikoga" i "na svaku prijetnju znat će odgovoriti". Naglasio je da Hrvatska više nikada neće biti nespremna ni nezaštićena, vodeći se načelom: "Želimo li mir, moramo biti sposobni obraniti ga".

'Ni jedna prepreka nije nepremostiva'

Premijer je dodao da Hrvatska ulaže u trajni mir modernizacijom vojske, od Rafalea, helikoptera Blackhawksa, tenkova Leoparda, pa sve do sustava kao što su Cezar, Mars, Bayraktar, suvremena protuzračna obrana i nove korvete.

"Cilj je nabaviti sredstva odvraćanja kako nikome više ne bi palo na pamet ugroziti hrvatski teritorij, zračni prostor ili more". U tome nismo sami jer je Hrvatska članica NATO-a, a ulaganje u obranu nije priprema za rat, već ulaganje u sigurnost domova, škola i tvornica, što ujedno stvara i povjerenje ulagača i čini Hrvatsku privlačnim mjestom za život i rad.

Jača se i hrvatska obrambena industrija. Plenković je istaknuo kako je Hrvatska svjetski predvodnik u autonomnom razminiranju, a s vodećim europskim partnerom razvija i besposadne oklopne sustave koji će pratiti buduće tenkove Leopard. Dronove hrvatske proizvodnje već koriste brojne članice NATO-a, a u pripremi je i gradnja tvornice streljiva, čime se jača sigurnost opskrbe i obrambena autonomija zemlje.

"Oluja nas podsjeća da ni jedna prepreka nije nepremostiva kada smo okupljeni oko zajedničkog cilja", zaključio je premijer. Pozvao je na zajedništvo u izgradnji zemlje u kojoj će mladi ostajati i uspijevati, Hrvatske koja poznaje svoju povijest, vjeruje u vlastite sposobnosti i s optimizmom gleda prema budućnosti. Obraćajući se izravno braniteljima, poručio je:

"Prije 31 godinu nad Kninom ste podigli hrvatsku zastavu i ostvarili san naraštaja. Nema većeg dara ni svjetlijeg naslijeđa od slobode koju ste izborili. Naša je trajna odgovornost učiniti Hrvatsku još sigurnijom, snažnijom i uspješnijom. To dugujemo vama, dugujemo Hrvatskoj, dugujemo budućim generacijama", zaključio je premijer.