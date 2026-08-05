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VELIKO POJAČANJE /

Hajduk dovodi igrača koji je nastupio na Svjetskom prvenstvu?

Hajduk dovodi igrača koji je nastupio na Svjetskom prvenstvu?
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Foto: Indrawan Kumala/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Za reprezentaciju BiH Burnić je upisao 22 nastupa, uključujući i dva na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

5.8.2026.
12:11
Sportski.net
Indrawan Kumala/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Gonzalo Garcia uskoro bi trebao dobiti i osmo pojačanje ove sezone. Naime, kako javlja 24sata, na korak od Hajduka je reprezentativac Bosne i Hercegovine Dženis Burnić.

Riječ je o igraču koji primarno igra na poziciji centralnog i defenzivnog veznjaka, ali može pokriti i obje bekovske i krilne pozicije. Rođen u Njemačkoj, Burnić je dijete Borussije Dortmund i bivši mladi reprezentativac Njemačke, a u Split bi trebao stići besplatno nakon što mu je istekao ugovor s Karlsruherom. Prema Transfermarktu vrijedi 1,2 milijuna eura, a Hajduk bi mu trebao biti šesti klub u karijeri.

Dodajemo da je za reprezentaciju BiH upisao 22 nastupa, uključujući i dva na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Hajduk
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