Poznati Hrvat predstavio se Amerikancima: 'Najviše slušam Sašu Matića'

Boris Tišma (24.) zaputio se u SAD kako bi se okušao u košarci i napravio karijeru na tlu koji voli talentirane igrače. Američka sveučilišta posljednjih su godina postala obećana zemlja za mlade europske košarkaše koji vide u njima svoju priliku. Otkako je igračima omogućena zarada, prije dvije godine počeo je pravi egzodus talenata preko Atlantika, a tom trendu nisu odoljeli ni hrvatski košarkaši. U SAD ih je otišlo tridesetak, privučeni spojem obrazovanja, vrhunskih uvjeta i iznimno unosnih ugovora.

Među njima je i Boris Tišma, koji će karijeru nastaviti u NCAA-u, u dresu Washington Huskiesa. Hrvatski krilni centar iza sebe ima sezonu u Zadru, s kojim je u finalu domaćeg prvenstva izgubio od Cibone, a prosječno je postizao deset koševa uz pet skokova.

"Pričao sam puno s trenerima, svidjela mi se njihova vizija, ali i infrastruktura koju klub ima. Zadovoljan sam sa svime što sam vidio do sad, mislim da je ovo bila dobra odluka", kazao je hrvatski košarkaš na predstavljanju.

U novu sredinu stiže s velikim ambicijama, kako momčadskim tako i osobnim.

"Želim da pobijedimo svaku utakmicu, a ja iz godine u godinu želim sve više napredovati. Dat ću sve od sebe za momčad i mislim da će navijači uskoro vidjeti koje su moje najjače strane", rekao je Tišma pa otkrio što sluša na zagrijavanju uoči utakmice:

"To su većinom balkanski pjevači, a najviše slušam Sašu Matića."

Tko je Boris Tišma?

Premda su mu tek 24 godine, Tišma iza sebe već ima bogat košarkaški put. Rođen je u Zagrebu, a prve je korake napravio u KK Dubravi. Njegov talent rano je privukao pozornost Real Madrida, koji ga je doveo kada mu je bilo samo 13 godina. Prošao je sve mlađe kategorije španjolskog velikana i stigao do debija za prvu momčad, ali prije pet godina napustio je Madrid.

Nakon toga nastupao je za Real Betis, Studentski Centar, Split i Zadar, a sljedeće poglavlje karijere ispisat će u Washingtonu. Tišma je bio i član zlatne hrvatske kadetske reprezentacije koja je prije osam godina, predvođena Rokom Prkačinom i Ivanom Perasovićem, osvojila naslov europskog prvaka u Srbiji.

Unatoč impresivnom životopisu, mnogi smatraju da još nije u potpunosti ostvario potencijal koji mu se godinama pripisuje. U dresovima Splita i Zadra tijekom posljednje tri godine vidljivo je napredovao, ali nedostajao mu je završni iskorak kojim bi potpuno "eksplodirao” na parketu.

Novu priliku za daljnji razvoj sada će dobiti na američkom sveučilištu. Osim obrazovanja i odličnih uvjeta za rad, odlazak u Washington trebao bi mu donijeti i zaradu od oko 500.000 eura u jednoj godini.