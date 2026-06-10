Cibona šokirala Višnjik! Zanijemili i Sigurdsson i Vrsaljko: Vukovi su prvaci Hrvatske

Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar s 82-75 (15-21, 15-15, 25-19, 27-20) u majstorici finala doigravanja odigranoj u srijedu u do kraja ispunjenoj dvorani "Krešimir Ćosić" na Višnjiku i time po 21. put osvojili naslov prvaka Hrvatske te prekinuli vladavinu Zadra koja je trajala posljednje tri sezone.

Cibona je preokrenula zaostatak od 11 koševa s početka treće četvrtine i preciznije odigranom završnicom te sjajnim šutom za tricu u prijelomnim trenucima osvojila prvi naslov prvaka od 2022.

Justin Roberson je bio najbolji strijelac Cibone sa 17 koševa, Žan Mark Šiško je postigao 13 poena, a po 11 su ubacili Jan Palokaj i Renato Serdarušić.

Zadrane je s 27 koševa predvodio Vladimir Mihailović, a 13 je ubacio Lovro Mazalin.

Za Zadar je ovo bilo 19. finale, a ostao je na šest naslova. Cibona je u 28. finalu po 21. put izašla kao pobjednik.

U dvorani su bili i izbornik hrvatske rukometne reprezentacije, Dagur Sigurdsson te proslavljeni zadarski nogometaš Šime Vrsaljko. Bio je tu i legendarni ivica Šurjak, Joke Vranković...