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DAN POBJEDE /

Emotivna sjećanja na dan kada je stigao mir: 'Znali smo da više nema ljudskih žrtava'

Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja.

Središnja proslava održava se u Kninu, uz prelet Rafalea i podizanje zastave na Kninskoj tvrđavi, gdje se 245 kadeta Hrvatske vojske i polaznika Policijske akademije postrojilo u spomen na poginule i nestale branitelje.

„To je nešto nezaboravno, neopisivo. Osjećaj da je rat gotov, da više nema ljudskih žrtava i da Hrvatska ima mir, slobodu i perspektivu“, prisjetio se Damir Krstičević, zapovjednik 4. gardijske brigade.

Više pogledajte u prilogu.

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5.8.2026.
13:46
RTL Danas
OlujaDan Pobjede I Domovinske ZahvalnostiKninKninska TvrđavaDamir Krističević
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