Emotivna sjećanja na dan kada je stigao mir: 'Znali smo da više nema ljudskih žrtava'

PREŽIVJELA NALET NA MINU /
Irena je na prvoj crti dočekala Oluju: 'Ima ta jedna slika koja mi se urezala...'
Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja.
Središnja proslava održava se u Kninu, uz prelet Rafalea i podizanje zastave na Kninskoj tvrđavi, gdje se 245 kadeta Hrvatske vojske i polaznika Policijske akademije postrojilo u spomen na poginule i nestale branitelje.
„To je nešto nezaboravno, neopisivo. Osjećaj da je rat gotov, da više nema ljudskih žrtava i da Hrvatska ima mir, slobodu i perspektivu“, prisjetio se Damir Krstičević, zapovjednik 4. gardijske brigade.
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