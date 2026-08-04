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TUŽAN DAN /

Pogledajte kako se Italija oprostila od svoje nogometne legende

Navijači, bivši suigrači i nekadašnji protivnici oprostili su se od velikog Franca Baresija na njegovu posljednjem ispraćaju u bazilici svetog Ambrozija u Milanu. Legendarni kapetan Milana i talijanske reprezentacije te jedan od simbola zlatnog razdoblja talijanskog nogometa 80-ih i 90-ih godina preminuo je prošloga tjedna u 66. godini života. Među onima koji su došli odati posljednju počast bili su i bivši trener Milana Fabio Capello te Paolo Maldini, Baresijev dugogodišnji suigrač u dresu Milana i talijanske reprezentacije.

 

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4.8.2026.
20:54
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