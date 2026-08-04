Pogledajte kako se Italija oprostila od svoje nogometne legende

TUŽAN DAN /

Navijači, bivši suigrači i nekadašnji protivnici oprostili su se od velikog Franca Baresija na njegovu posljednjem ispraćaju u bazilici svetog Ambrozija u Milanu. Legendarni kapetan Milana i talijanske reprezentacije te jedan od simbola zlatnog razdoblja talijanskog nogometa 80-ih i 90-ih godina preminuo je prošloga tjedna u 66. godini života. Među onima koji su došli odati posljednju počast bili su i bivši trener Milana Fabio Capello te Paolo Maldini, Baresijev dugogodišnji suigrač u dresu Milana i talijanske reprezentacije.