Adu-Adjei stigao iz Londona i odmah usvojio jednu hrvatsku naviku: 'To sam prihvatio'

Prošlog kolovoza stigao je iz Engleske na Kvarner kao mladi napadač željan dokazivanja. Daniel Adu-Adjei vrlo brzo se nametnuo kao jedan od glavnih aduta riječke momčadi. Dva pogotka već sada na početku nove sezone, europske ambicije Rijeke i jedna hrvatska navika koju je u međuvremenu prigrlio - s njim je razgovarala reporterka RTL Danas Helena Barić.

Godinu dana u potpuno drukčijoj okolini. Druga država, drugi nogomet, druga klima. Ali 21-godišnji Daniel Adu-Adjei danas Rijeku više ne dožIvljava kao samo jednu postaju u svojoj karijeri.

"Kada se vratim u London, uvijek kažem da mi počne nedostajati život uz more i sunce koje ovdje imam svaki tjedan. Stvarno mi je lijepo živjeti ovdje i jako sam se dobro prilagodio.", rekao je Daniel na početku razgovora.

A na terenu je početak sezone donio ono što svaki npadač najviše voli - pogotke. Već je zabio dvaput - Derry Cityju i Rudešu, a sada ih čeka finski Ilves.

"Znamo da će biti kvalitetna momčad. Znamo da će željeti pobijediti. Zato mislim da je sve na nama, da igramo svoj nogomet. Kada igramo najbolje što možemo, možemo se nositi sa svakim protivnikom. Svi smo jako samouvjereni uoči utakmice."

Utakmicu Rijeka-Ilves ekskluzivno gledajte na RTL-u i platformi Voyo u četvrtak, 6. kolovoza, u 20:45 sati! Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

A sada je ovdje i trener Matjaž Kek, za kojeg kaže da ima velike ambicije i još veća očekivanja.

"Postavlja jako visoke standarde i vrlo je zahtjevan, što je kao igraču sjajno jer svaki dan dolaziš na trening znajući što se od tebe očekuje i tjera te da izvučeš maksimum iz sebe. Stvarno je odlično raditi s njim."

A kada ne trenira, engleski nogometaš ganskih korijena uživa u riječkom načinu života. Voli more iako postoji jedna mala prepreka.

"Najviše mi se sviđa život uz more i lijepo vrijeme. No, ja ne plivam, ali svejedno je sjajno što mogu za samo pet minuta vožnje doći do mora."

Ipak, jednu hrvatsku naviku je usvojio.

"Prije dolaska u Rijeku uopće nisam pio kavu, ali rekao bih da je kultura ispijanja kave ovdje stvarno velika. To sam prihvatio i već je pijem godinu dana. Jako mi se sviđa."

Adu-Adjei sada želi nastaviti svoj riječki put pobjedama, a prvi sljedeći izazov dolazi već preksutra. Za dva dana je susret Rijeke i Ilvesa na Rujevici, prva utakmica trećeg pretkola Konferencijske lige. Budite uz RTL i VOYO, 6. kolovoza u 20:45