Bivši reprezentativac s Kvarnera oduševljen je ritmom Rijeke: 'Šteta one jedne situacije'

Nogometaši Rijeke doživjeli su prvi ovosezonski poraz u Konferencijskog ligi na svom stadionu na Rujevici, gdje ih je u četvrtak francuski prvoligaš Strasbourg pobijedio s 2-1 u prvoj utakmici osmine finala.

Ukupni dojam je da je Rijeka zaslužila više i da je odigrala odličnu utakmicu u kojoj su vršili stalan pritisak na vrlo snažnu ekipu lige petice. Isto mišljenje dijeli i bivši nogometaš Rijeke i hrvatski reprezentativac Daniel Šarić.

"S obzirom na kvalitetu i snagu protivnika, jedna odlična utakmica Rijeke. Igrali su vrlo hrabro, stiskali su visoko, htjeli su dobar rezultat. Naravno, tu je bilo i problema kada se iskače visoko, onda se neki prostor otvaraju, imali su i oni svoje šanse, ali zbilja drugo vrijeme izvanredno. Šteta može da nije Adu-Adjei zabio gol za 1:1, onda bi možda to i drukčije završilo. Sve u svemu, izvanredna utakmica protiv super jakog protivnika. Rezultat možda nije najbolji, ali vidjelo se da se s njima može. Bit će teško u uzvratu, ali treba ići optimistično i napraviti sve da se pokuša pokuša napraviti kvalitetan rezultat", kazao je Šarić.

Je li ga iznenadilo da je Rijeke uspjela praktički cijelu utakmicu držati pritisak?

"Sanchezova je ideja bila da se stoji visoko jer Strasbourg uvijek otvara igru od vratara. Rijeka je to dobro skautirala i tražila visokim presingom loptu u blizini suparnikova gola. Naravno, Francuzi imaju odlične igrače pa su uspjeli izaći iz pritiska i ući u dobre prilike.

Naravno, imate neku ideju i toga se držite. Rijeka je dobro to radila i nije me to iznenadilo. Naravno da je teško kad dođe tako jak protivnik s kojim se ne srećeš svakodnevno, ali Rijeka je uspjela držati jak ritam i pokazala da može to raditi kroz cijelu utakmicu", rekao nam je Daniel.

'Strasbourg je ogroman favorit, ali treba igrati hrabro'

Sanchez je očito odlično pripremio ekipu, u rotaciji drži 20-ak igrača i svi su maksimalno spremni.

"Da. To nije lako, ali svaki trener ima neku svoju ideju i pokušavaju sprovesti. Kad su rezultati tu, onda je to uspješno i u Rijeci to za sada odlično funkcionira i neka tako bude do kraja sezone. Volio bih da Rije uspije nešto napraviti u Strasbourgu, ali bit će jako teško. Odlična su momčad, ali vidjeli smo da Rijeka može s njima, neka proba istu utakmicu odigrati tamo, pa kako bude.

"Zbog pobjede u gostima i same kvalitete, Strasbourg je ogroman favorit na svome terenu. Rijeka e treba pripremiti za hrabru utakmicu i neće biti ništa strašno ako Rijeka ispadne s obzirom na vrijednost Strasbourga. Šteta što na Rujevici nije završilo drugačije, ali što je tu je.

Rijeka na domaćem planu ima polufinale Kupa, u ligi su treći, ali još mogu i do drugog mjesta. Odlična sezona s obzirom na to kako je počela.

"Mislim da je jako bitno da su u Europi napravili veliki rezultat. Treće mjesto u SHNL-u moraju uzeti, a teško će do drugoga, devet bodova je velika razlika. Ipak, Rijeka se diže, ima utakmica do kraja pa je i to moguće", zaključio je Daniel Šarić.

