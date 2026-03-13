FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MALE ŠANSE /

Rijeka je odigrala odlično i vjeruje u prolaz, ali ova brojka je zabrinjavajuća

Rijeka je odigrala odlično i vjeruje u prolaz, ali ova brojka je zabrinjavajuća
×
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka je odigrala jako dobro i bila ravnopravna s vrlo jakom ekipom iz lige petice

13.3.2026.
7:42
Sportski.net
Nel Pavletic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Rijeke doživjeli su prvi ovosezonski poraz u Konferencijskog ligi na svom stadionu na Rujevici, gdje ih je u četvrtak francuski prvoligaš Strasbourg pobijedio s 2-1 (1-0) u prvoj utakmici osmine finala.

Rijeka je odigrala jako dobro i bila ravnopravna s vrlo jakom ekipom iz lige petice. Ipak, Rijeka je propustila brojne prilike, propustili su ih i Francuzi, ali ipak zabili jednu više i nose minimalni prednost na uzvrat u Francusku koji je na rasporedu sljedećeg četvrtka u Strasbourgu. 

Rijeka ostaje optimistična, navijači su vidjeli da se može parirati Francuzima, a i sam Sanchez je rekao da je "jedan gol zaostatka je nešto što možemo nadoknaditi". Ipak, s njima se ne slaže analitika. X profil Football Meets Data objavio je postotke za prolaz nakon prvih utakmica Konferencijske lige.

 

 

Rijeka, po njihovim analitičkim alatima, ima samo četiri posto šanse za preokret i prolaz. Rijeka čak ima manje šanse od Lecha koji je na domaćem terenu izgubio dva razlike od Šahtara. Manje šanse od Rijeke (dva posto) ima Samsunspor koji je doma izgubio od Raya 3:1. Očekivano, najmanje šanse ima Celje koje je poraženo 4:0 od AEK-a na domaćem terenu.   

POGLEDAJTE VIDEO: Pa, što radi ovaj čovjek? Vušković u stilu Ronaldinha

Hnk RijekaKonferencijska LigaStrasbourgAnalitika
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx