Rijeka je odigrala odlično i vjeruje u prolaz, ali ova brojka je zabrinjavajuća

Nogometaši Rijeke doživjeli su prvi ovosezonski poraz u Konferencijskog ligi na svom stadionu na Rujevici, gdje ih je u četvrtak francuski prvoligaš Strasbourg pobijedio s 2-1 (1-0) u prvoj utakmici osmine finala.

Rijeka je odigrala jako dobro i bila ravnopravna s vrlo jakom ekipom iz lige petice. Ipak, Rijeka je propustila brojne prilike, propustili su ih i Francuzi, ali ipak zabili jednu više i nose minimalni prednost na uzvrat u Francusku koji je na rasporedu sljedećeg četvrtka u Strasbourgu.

Rijeka ostaje optimistična, navijači su vidjeli da se može parirati Francuzima, a i sam Sanchez je rekao da je "jedan gol zaostatka je nešto što možemo nadoknaditi". Ipak, s njima se ne slaže analitika. X profil Football Meets Data objavio je postotke za prolaz nakon prvih utakmica Konferencijske lige.

🔺 To reach 🟢 UECL quarterfinals (after 1st legs):



99.9% 🇬🇷 AEK Athens

0.1% 🇸🇮 Celje



98% 🇪🇸 Rayo Vallecano

2% 🇹🇷 Samsunspor



96% 🇫🇷 Strasbourg

4% 🇭🇷 Rijeka



93% 🇺🇦 Shakhtar

7% 🇵🇱 Lech Poznań



85% 🇩🇪 Mainz 05

15% 🇨🇿 Sigma Olomouc



22% 🇵🇱 Raków

78% 🇮🇹 Fiorentina



25% 🇨🇾 AEK… pic.twitter.com/zbKupPH4Hl — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 12, 2026

Rijeka, po njihovim analitičkim alatima, ima samo četiri posto šanse za preokret i prolaz. Rijeka čak ima manje šanse od Lecha koji je na domaćem terenu izgubio dva razlike od Šahtara. Manje šanse od Rijeke (dva posto) ima Samsunspor koji je doma izgubio od Raya 3:1. Očekivano, najmanje šanse ima Celje koje je poraženo 4:0 od AEK-a na domaćem terenu.

