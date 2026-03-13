Tatjana Jurić napušta eter bravo! radija: 'Sviram kraj i veselim se novom početku'

Kako je danas otkriveno na društvenim mrežama popularne voditeljice i jednog od najslušanijih domaćih radija, popularna Tatjana Jurić donijela je odluku o napuštanju etera bravo! radija, radija na kojem je gradila karijeru godinama.

Slušatelji bravo! radija s Tajči su se družili svakog radnog dana od 9 do 13 sati kroz emisiju "Uhvati ritam" te se zajedno s popularnom voditeljicom "pretresali" aktualne teme iz Hrvatske i svijeta, kao i razgovarali o onim svakodnevnim situacijama u kojima se svi nalazimo.

Sa svojim se dragim slušateljima cijenjena voditeljica oprostila putem Instagrama poručivši:

"Kada sam sada već davne 2012. odlazila s RTL-a, bila sam uvjerena da više nikada neću pronaći redakciju, i još važnije ekipu, kojoj ću tako snažno pripadati. Pripadnost koju sam, u profesionalnom smislu, osjećala prema Magazinskoj redakciji RTL-a bila je toliko jaka da ponekad još i danas RTL smatram svojim i bliskim, iako se većina mojih s RTL-a odavno rasula po medijima Hrvatske.

A onda sam, tamo negdje 2013., došla na radio: narodni, a zatim bravo… I gotovo neprimjetno, a tako živo i jasno, ponovno sam osjetila snažnu pripadnost kolektivu koji me okruživao. I ponovno sam pronašla, za sljedećih gotovo 15 godina, svoj istinski profesionalni dom.

Želim reći - imala sam tu sreću da sam čak dvaput, i to kontinuirano od početka svoga rada u medijima, prije uskoro 25 godina, istinski pripadala ljudima s kojima radim i brendu koji gradimo. Svjesna sam koja je to povlastica bila!

Ali, treba znati i kada je vrijeme za nove izazove. A nama je to vrijeme stiglo i sretna sam što smo znali prepoznati taj trenutak.

Društvo moje drago! Slušatelji naši dragi - svaku, ali svaku vašu poruku iz inboxa pamtim. I onu lijepu, i onu manje lijepu, jer osoba sam koja želi pamtiti sveeeee!

Svako, ali svako vaše ime pamtim. Vaše priče, vaša veselja, vaše tuge, radosti i ljutnje, nadanja i htijenja. Zbog vaših priča, danas sam bolja osoba. Stvarno to mislim. Hvala vam od srca!

Moja radna ekipo… hvala zvuči nedovoljno, ali hvala i vama! Prije svega vama koji ste bili spremni svih ovih godina, a osobito na početku, svoje znanje prenositi na mene. To je najveći kapital koji dalje nosim sa sobom."

Svojih gotovo 15 godina radijske karijere Jurić je zaključila riječima: "Sviram kraj i veselim se novom početku!"

Podsjetimo, tijekom godina rada na radiju dobila je Večernjakovu ružu, a i bila nominirana za Zlatni studio u kategoriji "najbolji radijski glas godine".

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Premda je gotovo 15 godina provela na radiju, mnogima je i dalje u sjećanju kao zaštitno lice RTL-ovih televizijskih emisija kao što su "Exploziv", "Hrvatski Top Model", a onda i "Exkluziv s Tatjanom Jurić".

Također, poznato je da se Jurić bacila i u modno-poduzetničke vode te pokrenula svoj brend marami, ali i da radi na vlastitoj knjizi.

