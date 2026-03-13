Kovačević: 'Moji su igrači preozbiljni da bi se opustili, a s Bennacerom nećemo žuriti'

Dinamo u subotu od 17:15 sati na Maksimiru igra 26. klolo HNL-a protiv Slaven Belupa, a Plavi žele potvrditi veliku pobjedu u Splitu kojom su, kako mnogi misle, praktički osigurali naslov prvaka Hrvatske.

"Jako je dobro kad se pobijedi u Derbiju, malo smo se proveselili. Ali od utorka smo počeli pripreme, znamo da još nije gotovo prvenstvo. Da nema kartona sve bi bilo idealno, ali nismo mogli ni očekivati da će svi igrati. Hoxha i Lisica rade s nama, bit će u kadru, vratio se Bennacer, tek ćemo vidjeti koliko na njega možemo računati. Od juniora je tu Šunta, ostali će igrati za juniore", rekao je trener Dinama, Mario Kovačević.

O ostanku Bennacera na ljeto.

"Nisam tako daleko išao oko Bennacera, drago mi je prije svega da se vratio. Pokazala je kontrola da je dobro, bilo bi dobro da može odmah zamijeniti Mišića, ali nećemo žuriti."

Sad Slaven dolazi u ritmu srijeda-subota, igrali su Koprivničani Kup protiv Lokomotive i iscrpili se u 120 minuta.

"Volio bih da smo još u ritmu srijeda-subota, nije to lako, znam da je sad Slaven u tome rasporedu. Ali, neće tu biti umora, imaju oni dosta igrača."

Nema opuštanja

O tome strahuje li od opuštanja momčadi sad kad je prednost velika, kad Hajduk zaostaje 10 bodova.

"Postoji opasnost da se opuste, ali to su svjesni i preozbiljni ljudi i znaju da nema opuštanja. Igramo protiv dobre momčadi, koja je svima oduzela bodove osim nama. Imaju iskusne igrače, mi ih cijenimo i nećemo se opustiti, prevažna je ovo utakmica. Protiv momčadi koja igra otvoren nogomet, igramo i mi tako i očekujem dobru utakmicu."

Kako sad, kad sve izgleda lijepo, gleda na ona loša razdoblja i krizu? Kako je to proživljavao?

"Bilo je teško očekivati da će sve biti idealno. Ali, gledam samo svoj rad i ono na što mogu utjecati. Moram zahvaliti svima u klubu, koji su mi dali podršku. Znao sam da će doći pozitivno vrijeme, da ćemo igrati dobro. U HNL-u igramo dobro, igrali smo dobro osim protiv Genka, znam da možemo bolje."

Ipak, priča li se već o ljetu, o prijelaznom roku?

"Uvijek se priča o prijelaznom roku, nešto od toga me se dotakne, ali meni su misli dolje na terenu. Ozbiljan klub, naravno, razmišlja i o budućnosti, to je normalno", zaključio je Kovačević čiji bivši pomoćnik Mario Gregurina dolazi po svoj treći pokušaj protiv 'šefa'. U prva dva bio je daleko, Dinamo je ove sezone pobijedio u oba dvoboja, uvjerljivo, 4-1 i 5-2.

