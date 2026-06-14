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NEUGODNO /

Snimka o kojoj mnogi pričaju: Kamere uhvatile neugodan trenutak na sportskom spektaklu

Snimka o kojoj mnogi pričaju: Kamere uhvatile neugodan trenutak na sportskom spektaklu
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Foto: / SplashNews.com/Splash/Profimedia

Princ Harry našao se u središtu pozornosti nakon što su kamere na NBA utakmici zabilježile neugodan susret sa slavnim redateljem Spikeom Leejem

14.6.2026.
17:08
Hot.hr
/ SplashNews.com/Splash/Profimedia
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Princ Harry (41) ovog je vikenda prisustvovao NBA utakmici između New York Knicksa i San Antonio Spursa, gdje se našao u društvu brojnih poznatih osoba. No upravo je njegov kratki susret s proslavljenim američkim redateljem Spikeom Leejem (69) privukao najviše pozornosti na društvenim mrežama.

Snimka o kojoj mnogi pričaju: Kamere uhvatile neugodan trenutak na sportskom spektaklu
Foto: Gregory Shamus/Getty images/Profimedia

Kako se može vidjeti na videu, Harry je zagrlio nepoznatog muškarca, dok je Lee stajao pokraj njega na tribinama. Redatelj je zatim nešto rekao princu, a Harry je primijetio da pokazuje prema njemu. Tada mu je pružio ruku, no Lee mu nije odmah uzvratio. Umjesto toga, princ je pomalo nespretno spustio ruku na Leejev trbuh, dok je redatelj prstom pokazivao prema njemu.

Iako je situacija djelovala pomalo neugodno, njih dvojica su se na kraju ipak nakratko rukovala prije nego što je Harry nastavio prema svom mjestu. Što se točno dogodilo i o čemu su razgovarali nije poznato jer ni princ Harry ni Spike Lee zasad nisu komentirali snimku.

Među poznatim uzvanicima na utakmici bili su i glumac Ben Stiller, pjevačica Taylor Swift te Timothée Chalamet s Kylie Jenner, dok su na tribinama viđeni i glumica Sydney Sweeney te glazbeni menadžer Scooter Braun. Harry je utakmicu pratio bez supruge Meghan Markle (44), a sjedio je u osmom redu dvorane.

Snimka o kojoj mnogi pričaju: Kamere uhvatile neugodan trenutak na sportskom spektaklu
Foto: AL BELLO/Getty images/Profimedia

Princ HarryMeghan MarkleSpike LeeViralan Video
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