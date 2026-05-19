Izdali su kraljevsku obitelj, a prije osam godina u srcu Londona pripremili im vjenčanje iz bajke

Vjenčanje Meghan Markle i princa Harry održano je 19. svibnja 2018. godine u kapeli svetog Jurja u dvorcu Windsor, a danas ovaj intrigantni i problematični par slavi 8. godišnjicu braka.

Čitava ceremonija je bila spoj britanske kraljevske tradicije i modernog glamura, a Meghan je nosila elegantnu vjenčanicu modne kuće Givenchy pa su je proglasili jednom od najelegantnijih kraljevskih mladenki modernog doba.

Budući da njezin otac nije prisustvovao vjenčanju, do oltara ju je dopratio kralj Charles, tada princ Charles koji je na taj način velikodušno pružio dobrodošlicu Meghan u kraljevsku obitelj.

Među uzvanicima su bili članovi kraljevske obitelji i brojne svjetske zvijezde, dok su milijuni ljudi pratili prijenos ceremonije putem malih ekrana. Također, brojni su se Britanci, ali i ljubitelji britanske monarhije iz raznih dijelova svijeta okupili na ulicama Londona kako bi pozdravili novopečeni bračni par koji im je mahao iz kočije.