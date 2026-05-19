Ovo je šarmantna oaza u kojoj će Vatreni boraviti na SP-u: Evo zašto su se odlučili za raj

Hrvatska nogometna reprezentacija za Svjetsko prvenstvo 2026. imat će bazu u SAD-u, no ne u nekom od velegradova domaćina, već u šarmantnom povijesnom gradu Alexandriji u Virginiji. Odluka o odabiru ovog grada, smještenog na obali rijeke Potomac i nadomak Washingtona, D.C., nije bila slučajna. Ona je rezultat višemjesečne potrage i detaljne analize HNS-a, koji je tražio savršenu kombinaciju vrhunskih sportskih uvjeta, logistike i okruženja koje će Vatrenima pružiti osjećaj doma.

Uvjeti za rad bit će savršeni

Put do Alexandrije bio je temeljit. Kako je potvrdio Hrvatski nogometni savez, stručni tim analizirao je više od šezdeset potencijalnih kampova. Nakon što je postao poznat raspored utakmica, lista je sužena, a delegacija predvođena Stipom Pletikosom osobno je obišla osam najužih kandidata. Konačna prezentacija stavljena je pred izbornika Zlatka Dalića i njegov stožer, koji su jednoglasno donijeli odluku.

"Alexandria je bila prvi izbor našeg stožera i uvjeren sam da ćemo ondje imati sve što reprezentaciji treba“, izjavio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić. Istaknuo je važnost mira i vrhunskih uvjeta tijekom logistički zahtjevnog turnira. Vatreni će biti smješteni u modernom hotelu AKA Alexandria, a trenirat će u vrhunskom sportskom kompleksu škole Episcopal High School.

Što je točno presudilo u korist Alexandrije? Besprijekorni uvjeti za rad. Škola Episcopal High School, utemeljena 1839., nudi dva terena s Bermuda travom, usporedivom s onom na najboljim svjetskim stadionima, FIFA-om ocijenjena najvišom ocjenom. Kompleks je zatvorenog tipa, što jamči prijeko potrebnu privatnost.

"Privatno okruženje za trening izuzetno je važno kako bi se momčadi mogle koncentrirati“, objasnio je Dan O’Neill, direktor u školi. Uz terene, reprezentacija će na raspolaganju imati najmoderniju teretanu te napredne prostorije za oporavak s toplim i hladnim kupkama. Hotel AKA Alexandria, otvoren 2023., nudi mir i udobnost na samo šest minuta vožnje od zračne luke Ronald Reagan, što će jako olakšati putovanja na utakmice u Dallas, Toronto i obližnju Philadelphiju.

Grad koji diše povijest

No Alexandria nije samo logistički idealna, već je i destinacija koja nudi jedinstven doživljaj, ispunjavajući želje modernih sportskih turista za koje je atmosfera jednako važna kao i utakmica. Grad je poznat po bogatoj povijesti, očuvanoj arhitekturi iz 18. stoljeća i šarmantnim ulicama Starog grada (Old Town). Časopisi poput Travel + Leisure redovito ga svrstavaju među najljepše američke gradove. Grad se već priprema za doček Vatrenih.

Turistička zajednica Visit Alexandria materijale će prevesti na hrvatski, a uspostavljena je i kulturna suradnja, poput nedavne izložbe rijetkih hrvatskih poštanskih marki. Lokalni poduzetnici hrvatskih korijena, poput vlasnika restorana Old House Cosmopolitan Grill, s ponosom ističu svoju baštinu i raduju se dolasku reprezentacije, jačajući vezu s novim privremenim domom.