Pogledajte što je Neymar objavio kada je doznao da ide na Svjetsko prvenstvo

Carlo Ancelotti objavio je popis brazilske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo 2026. Na njemu se našao i povratnik u reprezentaciju, Neymar Jr.

Vijest je to koju su s veseljem dočekali gotovo svi u Brazilu kao i mnogi ljubitelji brazilskog čarobnjaka diljem svijeta. Neymar je 128 puta nastupio za brazilsku reprezentaciju, zabio je 79 golova, a ovo će mu biti četvrto Svjetsko prvenstvo. Od dolaska u Santos prije godinu dana odigra je za svoj prvi i trenutni klub 43 utakmice.

Zabio je 17 golova i asistirao osam puta. Od posljednjeg prvenstva muči se s formom i ozljedama, ali očito ga Ancelotti želi u svlačionici na ovom prvenstvu. Koliko će prilike dobiti na terenu, ostaje za vidjeti.

Da je Neymar ovo silno želio pokazuje i njegov Instagram. Odmah nakon službene objave da putuje na SP, Neymar je objavio video koji je oduševio navijače. To se danas zove video edit, a na njemu Neymar kida papir na kojemu piše kako ga nema na brazilskom popisu, ali najbolje je da pogledate sami.

Najveće iznenađnje je što na popisu nema napadača Chelseaja, Joaa Pedra koji je ove sezone zabio 20 golova u svim natjecanjima. Od prije se zna da zbog ozljede nema Edera Militaa, Estevaa i Rodryga. Ispod pogledajte cijeli popis.