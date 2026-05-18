Neymar se vraća! Ancelotti ga uvrstio na popis za SP, a svi se pitaju gdje je on

Carlo Ancelotti objavio je popis brazilske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo 2026. Već mjesecima je najveće pitanje hoće li biti pozvan najbolji strijelac u povijesti, Neymar?

Odgovor je stigao i Neymar se našao na brazilskom popisu 26 igrača koji će putovati na Svjetsko prvenstvo.

Neymar je 128 puta nastupio za brazilsku reprezentaciju, zabio je 79 golova, a ovo će mu biti četvrto Svjetsko prvenstvo. Od dolaska u Santos prije godinu dana odigra je za svoj prvi i trenutni klub 43 utakmice. Zabio je 17 golova i asistirao osam puta. Od posljednjeg prvenstva muči se s formom i ozljedama, ali očito ga Ancelotti želi u svlačionici na ovom prvenstvu. Koliko će prilike dobiti na terenu, ostaje za vidjeti.

Osim Neymara, najveće iznenađnje je što na popisu nema napadača Chelseaja, Joaa Pedra koji je ove sezone zabio 20 golova u svim natjecanjima. Od prije se zna da zbog ozljede nema Edera Militaa, Estevaa i Rodryga. Ispod pogledajte cijeli popis.

Brazil je uvijek u top 5 favorita na SP, a u igrat će u skupini C s Marokom, Škotskom i Haitijem.