Brazil ostao bez velike zvijezde uoči SP-a, a velike vijesti je dočekao i Neymar
Carlo Ancelotti objavio je prošireni, preliminarni popis za Svjetsko prvenstvo 2026. Na njemu je 55 imena, a najveća i najlošija vijest za brazilske navijače je da nema Estevaa, javlja ESPN.
Mlada zvijezda Chelseaja ozlijedila je tetive koljena na utakmici protiv Manchester Uniteda 18. travnja. U početku se činilo da bi se Estevao mogao oporaviti do početka prvenstva, poslan je u Palmeiras na rehabilitaciju, ali na kraju je izgubio utrku s vremenom i nećemo ga gledati na Svjetskom prvenstvu.
Sve reprezentacije do 11. su svibnja morale poslati ovaj prošireni popis koji nije javan. Navodno se na brazilskom popisu nalazi i Neymar koji je tako i dalje u igri za Mundijal.
Osim Estevaa, koji bi se sigurno našao među konačnim putnicima na SP, Brazil će biti bez još dva važna igrača. To su Realovi Rodrygo i Eder Militao. U konačnici, izbornici će na Svjetsko prvenstvo voditi 26 igrača.
