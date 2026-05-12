PROBLEMI ZA ŽUTE /

Brazil ostao bez velike zvijezde uoči SP-a, a velike vijesti je dočekao i Neymar

Foto: Adam Davy/PA Images/Profimedia

Sve reprezentacije do 11. su svibnja morale poslati ovaj prošireni popis koji nije javan

12.5.2026.
11:52
Sportski.net
Carlo Ancelotti objavio je prošireni, preliminarni popis za Svjetsko prvenstvo 2026. Na njemu je 55 imena, a najveća i najlošija vijest za brazilske navijače je da nema Estevaa, javlja ESPN.

Mlada zvijezda Chelseaja ozlijedila je tetive koljena na utakmici protiv Manchester Uniteda 18. travnja. U početku se činilo da bi se Estevao mogao oporaviti do početka prvenstva, poslan je u Palmeiras na rehabilitaciju, ali na kraju je izgubio utrku s vremenom i nećemo ga gledati na Svjetskom prvenstvu. 

Sve reprezentacije do 11. su svibnja morale poslati ovaj prošireni popis koji nije javan. Navodno se na brazilskom popisu nalazi i Neymar koji je tako i dalje u igri za Mundijal. 

Osim Estevaa, koji bi se sigurno našao među konačnim putnicima na SP, Brazil će biti bez još dva važna igrača. To su Realovi Rodrygo i Eder Militao. U konačnici, izbornici će na Svjetsko prvenstvo voditi 26 igrača.

POGLEDAJTE VIDEO: Dobra vijest za navijače: Jedna stvar na Svjetskom prvenstvu će biti besplatna

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
