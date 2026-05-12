Najgrublja utakmica u povijesti svjetskih prvenstava: Samo čistačica i liječnik nisu požutjeli
Portal Net.hr donosi serijal Mundijalske priče povodom Svjetskog nogometnog prvenstva ovoga ljeta
Još točno 30 dana nas dijeli od početka Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a portal Net.hr tim povodom donosi novo izdanje serijala Mundijalske priče. Kroz niz tekstova prisjećamo se najupečatljivijih, najintrigantnijih i najuzbudljivijih trenutaka koji su obilježili povijest Mundijala. Od slavnih junaka i neočekivanih senzacija do kontroverzi, drama i priča koje su s vremenom pale u zaborav.
Ovo je putovanje kroz emocije, legende i trenutke koji su nogomet učinili najvećom sporednom stvari na svijetu... Svako Svjetsko prvenstvo skriva priče koje nadilaze rezultat i statistiku. To su trenuci koji se pamte desetljećima, koji se prepričavaju s istim žarom i koji su oblikovali nogomet kakav danas poznajemo. U novoj priči serijala Mundijalske priče vraćamo se u 2006. godinu i utakmicu koja je postala poznata iz nepopularnih razloga.
Bita za Nürnberg
Bitka za Nürnberg na Wikipediji nije kartica o bitci iz Drugog svjetskog rata. Riječ je o nogometnoj utakmici, utakmici koja je ušla u povijest kao utakmica s najviše kartona u povijesti svjetskih prvenstava.
I ne, nije to bio šou ruskog suca Valentina Ivanova koji je tada odlučio biti revolveraš. Utakmica je uistinu bila iznimno gruba i nervozna. Riječ je o utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva 2006. između Portugala i Nizozemske. Iako je Sepp Blatter javno kritizirao ruskog suca, te kritike je poslije povukao.
Utakmica je završila pobjedom Portugala 1:0, a broj kartona je bio 16 žutih i četiri crvena. Lakše je nabrojati igrače koji nisu kartonirani, ali krenimo redom. Prvi karton pokazan je već u drugoj minuti Marku van Bommelu, a nedugo nakon Khalid Boulahrouz je ozlijedio Cristiana Ronalda koji je u 34. minuti preselio na klupu, a u prvom poluvremenu su požutili i Maniche i Costinha koji je skupio dva žuta u 15 minuta i dobio prvi crveni na utakmici.
Kutak za zločeste momke
U drugom poluvremenu prvo je požutio Petit, a onda su se potukli Figo i Van Bronckhorst i obojica požutjeli. U 63. minuti je drugi žuti dobio Boulahrouz nakon čega je došlo do novog okršaj između dvije klupe. Ubrzo je Deco dobio javnu opomenu. Sneijder je odgurnuo Petita u novoj svađi i također dobio žuti. Van der Vaart je požutio u 74. minuti. Onda su kod Portugala u bilježnici završili Ricardo zbog odugovlačenja i Nuno Valente zbog prekršaja.
U 78. je Deco dobio drugi žuti i pridružio se Marku van Bommelu i Boulahrouzu na tribinama. Njih trojica sjedili su zajedno na stepenicama kod tribina i taj je prizor postao kultan, a engleski komentator Gary Bloom tu scenu je prozvao "kutkom za zločeste momke". U sudačkoj nadoknadi je drugi žuti dobio i Van Bronckhorst i time je zaključena najgrublja utakmica u povijesti Mundijala.
An iconic photo captured by TV cameras:— Próxima Jornada (@ProximaJornada1) May 3, 2020
Deco, Van Bronckhorst and Boulahrouz sit together and watch the remainder of the match after being sent off.
Commentator Gary Bloom famously called it the “bad boys’ corner” pic.twitter.com/zKyC4nNDbf
Da, bio je i pogodak. Maniche je u 23. minuti zabio gol kojim je Portugal prošao u četvrtfinale gdje su bez Deca i Costinhe izbacili Engelsku nakon jedanesteraca da bi u polufinalu izgubili od Francuske i za treće mjesto od Njemačke.
POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte pogodak koji je donio slavlje Slavenu nakon više od dva mjeseca