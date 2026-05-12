Najgrublja utakmica u povijesti svjetskih prvenstava: Samo čistačica i liječnik nisu požutjeli

Još točno 30 dana nas dijeli od početka Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a portal Net.hr tim povodom donosi novo izdanje serijala Mundijalske priče. Kroz niz tekstova prisjećamo se najupečatljivijih, najintrigantnijih i najuzbudljivijih trenutaka koji su obilježili povijest Mundijala. Od slavnih junaka i neočekivanih senzacija do kontroverzi, drama i priča koje su s vremenom pale u zaborav.

Ovo je putovanje kroz emocije, legende i trenutke koji su nogomet učinili najvećom sporednom stvari na svijetu... Svako Svjetsko prvenstvo skriva priče koje nadilaze rezultat i statistiku. To su trenuci koji se pamte desetljećima, koji se prepričavaju s istim žarom i koji su oblikovali nogomet kakav danas poznajemo. U novoj priči serijala Mundijalske priče vraćamo se u 2006. godinu i utakmicu koja je postala poznata iz nepopularnih razloga.

Bita za Nürnberg

Bitka za Nürnberg na Wikipediji nije kartica o bitci iz Drugog svjetskog rata. Riječ je o nogometnoj utakmici, utakmici koja je ušla u povijest kao utakmica s najviše kartona u povijesti svjetskih prvenstava.

I ne, nije to bio šou ruskog suca Valentina Ivanova koji je tada odlučio biti revolveraš. Utakmica je uistinu bila iznimno gruba i nervozna. Riječ je o utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva 2006. između Portugala i Nizozemske. Iako je Sepp Blatter javno kritizirao ruskog suca, te kritike je poslije povukao.

Foto: AFP/AFP/Profimedia

Utakmica je završila pobjedom Portugala 1:0, a broj kartona je bio 16 žutih i četiri crvena. Lakše je nabrojati igrače koji nisu kartonirani, ali krenimo redom. Prvi karton pokazan je već u drugoj minuti Marku van Bommelu, a nedugo nakon Khalid Boulahrouz je ozlijedio Cristiana Ronalda koji je u 34. minuti preselio na klupu, a u prvom poluvremenu su požutili i Maniche i Costinha koji je skupio dva žuta u 15 minuta i dobio prvi crveni na utakmici.

Kutak za zločeste momke

U drugom poluvremenu prvo je požutio Petit, a onda su se potukli Figo i Van Bronckhorst i obojica požutjeli. U 63. minuti je drugi žuti dobio Boulahrouz nakon čega je došlo do novog okršaj između dvije klupe. Ubrzo je Deco dobio javnu opomenu. Sneijder je odgurnuo Petita u novoj svađi i također dobio žuti. Van der Vaart je požutio u 74. minuti. Onda su kod Portugala u bilježnici završili Ricardo zbog odugovlačenja i Nuno Valente zbog prekršaja.

Foto: NICOLAS ASFOURI/AFP/Profimedia

U 78. je Deco dobio drugi žuti i pridružio se Marku van Bommelu i Boulahrouzu na tribinama. Njih trojica sjedili su zajedno na stepenicama kod tribina i taj je prizor postao kultan, a engleski komentator Gary Bloom tu scenu je prozvao "kutkom za zločeste momke". U sudačkoj nadoknadi je drugi žuti dobio i Van Bronckhorst i time je zaključena najgrublja utakmica u povijesti Mundijala.

An iconic photo captured by TV cameras:



Deco, Van Bronckhorst and Boulahrouz sit together and watch the remainder of the match after being sent off.



Commentator Gary Bloom famously called it the “bad boys’ corner” pic.twitter.com/zKyC4nNDbf — Próxima Jornada (@ProximaJornada1) May 3, 2020

Da, bio je i pogodak. Maniche je u 23. minuti zabio gol kojim je Portugal prošao u četvrtfinale gdje su bez Deca i Costinhe izbacili Engelsku nakon jedanesteraca da bi u polufinalu izgubili od Francuske i za treće mjesto od Njemačke.

