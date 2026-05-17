Hrvatska publika 12 bodova dala Srbiji, isto kao i njihova nama: Evo koliko smo dali pobjednicima

Hrvatska publika maksimalnih 12 bodova dala je istoj državi kao i naš žiri - Srbiji u finalu Eurosonga.

Srpski predstavnici tako su iz Hrvatske dobili maksimalnih 24 boda.

Publika u Hrvatskoj bila je oduševljena nastupom naših susjeda i njihove grupe Lavina s pjesmom 'Kraj mene'.

Glasovi hrvatske publike

A kome je hrvatska publika dala ostale glasove? Pogledajte u nastavku:

1 bod Ukrajini

2 boda Finskoj

3 boda Grčkoj

4 boda Australiji

5 bodova Rumunjskoj

6 bodova Moldaviji

7 bodova Bugarskoj

8 bodova Albaniji

10 bodova Italiji

12 bodova Srbiji

Glasovi publike iz Srbije

Iako od žirija iz Srbije nismo dobili nijedan bod, njihova publika nagradila nas je s 12 bodova. U nastavku pogledajte kako je glasala publika u Srbiji: