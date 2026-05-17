FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UZAJAMNA LJUBAV /

Hrvatska publika 12 bodova dala Srbiji, isto kao i njihova nama: Evo koliko smo dali pobjednicima

Hrvatska publika 12 bodova dala Srbiji, isto kao i njihova nama: Evo koliko smo dali pobjednicima
×
Foto: Profimedia

Publika u Srbiji nagradila nas je s 12 bodova, isto kao i mi njih

17.5.2026.
2:37
J.S.
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska publika maksimalnih 12 bodova dala je istoj državi kao i naš žiri - Srbiji u finalu Eurosonga. 

Srpski predstavnici tako su iz Hrvatske dobili maksimalnih 24 boda. 

Publika u Hrvatskoj bila je oduševljena nastupom naših susjeda i njihove grupe Lavina s pjesmom 'Kraj mene'. 

Glasovi hrvatske publike

A kome je hrvatska publika dala ostale glasove? Pogledajte u nastavku:

  • 1 bod Ukrajini
  • 2 boda Finskoj
  • 3 boda Grčkoj
  • 4 boda Australiji
  • 5 bodova Rumunjskoj
  • 6 bodova Moldaviji
  • 7 bodova Bugarskoj
  • 8 bodova Albaniji
  • 10 bodova Italiji
  • 12 bodova Srbiji

Glasovi publike iz Srbije

Iako od žirija iz Srbije nismo dobili nijedan bod, njihova publika nagradila nas je s 12 bodova. U nastavku pogledajte kako je glasala publika u Srbiji:

  • 1 bod Albaniji
  • 2 boda Finskoj
  • 3 boda Australiji
  • 4 boda Izraelu
  • 5 bodova Moldaviji
  • 6 bodova Italiji
  • 7 bodova Rumunjskoj
  • 8 bodova Grčkoj
  • 10 bodova Bugarskoj
  • 12 bodova Hrvatskoj
Eurosong 2026.Eurovizija 2026.Glasovi Publike
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike