Policija objavila fotografiju ubojice! 'Ne približavajte mu se'

U subotu oko 23.05 sati ubijen je 19-godišnji dostavljač pizze na terasi obiteljske kuće u Drnišu. Ustrijelio ga je 50-godišnji Kristijan Aleksić. Mladić je od zadobivenih ozljeda preminuo, a za počiniteljem je u tijeku velika policijska akcija. Jake policijske snage, predvođene pripadnicima Specijalne policije, cijelu noć i jutro pokušavaju ući u trag 50-godišnjem ubojici iz Drniša. Policija je blokirala šire područje grada, a pretpostavlja se da je ubojica pobjegao prema području koje je pokriveno gustom šumom, pa ga policija pokušava locirati uz pomoć dronova.

11.15 - Policija od sinoć intenzivno traga za Kristijanom Aleksićem (1976.), koji se dovodi u vezu s ubojstvom mladića, jučer 16. svibnja oko 23.05 sati u Drnišu. U intenzivnoj potrazi su angažirane sve raspoložive policijske snage i tehnika, izvijestila je PU šibensko-kninska te objavila fotografiju.

"Upozoravamo građane ukoliko naiđu na Kristijana Aleksića da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi i vjerojatno je naoružan vatrenim oružjem. U tom slučaju sklonite se i odmah nazovite 192.

Također, svi građani koji imaju korisne informacije mogu to dojaviti na broj telefona 192, u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese [email protected]", naveli su.

Specijalci iz Lučkog stigli u Drniš

11.07 - Specijalci ATJ Lučko sletjeli na nogometno igralište u Drnišu. Došao i MUP-ov mobilni terenski centar kako bi terenski koordinirali potragu. Helikopter kruži nad područjem gdje je pobjegao Kristijan Aleksić. Navodno je sinoć viđen kako bježi s ruksakom, vjerojatno i naoružan. Ljudi su u strahu. Mještanin je ispričao da zadnje dvije godine okolo prijeti da će ubiti. Policija je intervenirala, ali svi su bili nemoćni.

Policija na mjestu zločina

10.33 - Ovo je mjesto gdje se dogodilo svirepo ubojstvo.

Otkriveno ime ubojice

10.21 - Slobodna Dalmacija neslužbeno doznaje da se radi o Kristijanu Aleksiću (50) za kojim policija još traga. Policija je blokirala šire područje grada Drniša, a pretpostavlja se da je ubojica pobjegao prema području koje je pokriveno gustom šumom, pa ga policija pokušava locirati uz pomoć dronova. Jutarnji neslužbeno doznaje da je ubijeni mladić uletio odraditi smjenu prijatelju koji je imao druge obaveze. Na terenu su sve raspoložive snage. Kada je Aleksić naručio da mu donesu pizzu, s obzirom na to da su ga se u Drnišu svi bojali i izbjegavali ga, jedan od dostavljača, koji je prvi trebao ići na dostavu, rekao je da mu je nelagodno i da on ne bi išao. Ubijeni mladić je rekao da će ići zajedno i da neće biti problema. Izašao je iz auta i krenuo prema Aleksićevoj obiteljskoj kući. Odjeknuli su hici, mladić je pao, a drugi je u panici pobjegao autom.

Nije mu prvo ubojstvo

Aleksić je poznat i policiji i javnosti po ubojstvu iz 1994. godine. Riječ je o ubojstvu Marijane Sučević (22) u Primorskom Docu. Prije točno 32 godine, 27. svibnja oko 21.30 sati Aleksić je pričekao žrtvu na putu prema kući u Prgometu. Nekoliko ju je puta snažno ubo u leđa nožem za kruh, koji je posebno izbrusio. Marijana je pala, branila se rukama i nogama, a Aleksić ju je još nekoliko puta ubo u prsa. Kad se Marijana pokušala dići, udario ju je šipkom po glavi i ponovno zario nož u leđa dok je puzala.

Detalji ubojstva

7.51 - Radi se o hrvatskom državljaninu koji je potom od zadobivenih ozljeda preminuo, piše Dalmacija Danas. Policija traga za počiniteljem koji je pobjegao nakon zločina. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja, a na terenu je veliki broj policajaca. Više u nastavku.

Muškarac ubio mladića

2.53 - U Drnišu je sinoć ubijen 19-godišnjak, a policija intenzivno traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao.

Kako javlja PU šibensko-kninska, stravičan zločin dogodio se oko 23.05 na terasi obiteljske kuće.

Prema dosad poznatim informacijama, 50-godišnjak je iz vatrenog oružja pucao u 19-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je na mjestu preminuo od zadobivenih ozljeda.