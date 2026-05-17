Španjolski mediji lansirali bombu! Gvardiol odlazi u Real?

Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol (24), vezan ugovorom s Manchester Citijem još dvije godine, ponuđen je posrnulom velikanu Real Madridu, izvijestile su u nedjelju španjolske novine AS.

"Nije bio prvi niti će biti posljednji nogometaš ponuđen uoči otvaranja tržišta. Real Madrid bi trebao ojačati obrambenu liniju, posebno poziciju stopera, ali u klubu nisu očekivali takav potez od jednog od najcjenjenijih obrambenih igrača u europskom nogometu", piše AS ne navodeći izvor informacije.

Gvardiolova tržišna cijena iznosi 70 milijuna eura, podatak je specijalizirane stranice Transfermarkt. Prošli tjedan je zaigrao nakon ozljede potkoljenične kosti zadobivene u siječnju.

"Gvardiolovi agenti traže moguću novu destinaciju, a Real Madrid je jedan od klubova koji se Hrvatu sviđa. No trenutno se ne vode pregovori koji bi doveli do prelaska igrača", javlja AS iz svog sjedišta u Madridu.

Real Madrid ove sezone nije osvojio niti jedan naslov. Uslijed tenzija i napuknutih odnosa u svlačionici, te posljedičnih kritika medija, klupski predsjednik Florentino Perez je pokrenuo održavanje prijevremenih predsjedničkih izbora.

Na njima želi pokazati da i dalje ima podršku članova, odnosno vlasnika kluba.

Prošli tjedan je odbijao govoriti o nogometnim temama, fokusirajući se na borbu protiv „neprijatelja“, među kojima su mediji, radikalni navijači, organizator natjecanja La Liga i Barcelona.

„Naravno da će biti pojačanja. Uvijek smo dovodili najbolje. Dovodio sam Figa, Zidanea, Ronalda... Sada mi se mnogi sviđaju, ali se ne miješam u sportski odjel“, rekao je u srijedu navečer u intervjuu na televiziji La Sexta.

Idući mjesec počinje Svjetsko prvenstvo pa nije za očekivati da će Real Madrid dovoditi igrače prije nego završi to natjecanje na kojem bi se neki nogometaši mogli istaknuti.

Idući tjedan bi moglo biti poznato hoće li Realovog trenera Alvara Arbelou zamijeniti Jose Mourinho iz Benfice. Njegov agent Jorge Mendes je u kontaktu s Real Madridom.

"Očito postoji nešto, ali nema potpisanog ugovora, ugovora na stolu, nema razgovora između mene i predsjednika Reala Madrida, nema razgovora između mene i ikoga važnog u strukturi kluba", izjavio je Mourinho u subotu na konferenciji za medije nakon što je s Benficom završio sezonu na trećem mjestu, čime nije uspio izboriti nastup u Ligi prvaka.

"U ovom trenutku, jedina stvar koja je stvarna jest prijedlog za nastavak suradnje s Benficom", rekao je.

Benfica mu je u srijedu ponudila obnovu ugovora.