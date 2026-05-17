Zagrepčani jedva dočekali sunce pa pohrlili na Flora Art: Pogledajte prizore s prave proljetne razglednice

Nakon nekoliko kišnih dana, danas je sunce napokon obasjalo Zagreb, a zagrebački Bundek tako se pretvorio u pravu proljetnu razglednicu.

Lijepo vrijeme privuklo je velik broj posjetitelja koji su uživali u raskošnim cvjetnim instalacijama, šetnji među mirisnim aranžmanima i ugodnoj atmosferi ovogodišnjeg Flora Arta.

Mnogi su iskoristili sunčan dan za druženje, fotografiranje i predah u ambijentu koji je oduševio sve generacije. Naravno, Zagrepčani su iskoristili priliku pa su i spojili ugodno s korisnim i tako kupili biljke i cvijeće za svoje balkone i terase koje čekaju na proljetni makeover.