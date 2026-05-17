Oni su iskoristili sunčanu nedjelju za rekreaciju: Evo tko bira bicikl, a tko uživa u šetnji

Nakon što smo danima željno iščekivali sunce, ono je ove nedjelje konačno i zasjalo pa su Karlovčani jedva dočekali iskoristiti lijepo vrijeme za boravak na otvorenom i šetnju gradom.

Brojni građani uživali su u opuštenoj atmosferi prekasnih karlovačkih parkova i ulica, upijajući prve prave zrake sunca nakon niza tmurnih i kišnih dana. Neki su sunčanu nedjelju odlučili provesti aktivnije pa su gradom provozali bicikle, dok su drugi ispijali kavu na terasama ili jednostavno uživali u laganoj šetnji.

Sunčano vrijeme i ugodne temperature razveselile su i psiće pa su i oni veselo uživali u šetnji sa svojim vlasnicima.

Kako Karlovčani bune baterije uoči radnog tjedna, zabilježio je fotoreporter Igor Čepurkovski za kaportal.net.hr.