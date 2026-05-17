Pazite na svoj 'drugi mozak': 24 moćne namirnice koje će preporoditi vašu probavu

Znanstvena zajednica sve glasnije zagovara tezu da je naš probavni sustav zapravo "drugi mozak" ljudskog organizma. Ova fascinantna mreža neurona i neurotransmitera ne služi samo za preradu hrane, već igra presudnu ulogu u održavanju cjelokupnog blagostanja – od jačanja imuniteta do regulacije mentalnog zdravlja i kognitivnih funkcija.

Unutar naših crijeva obitava nevjerojatno složen ekosustav koji broji više bakterija nego što ljudsko tijelo ima stanica. Ta golema zajednica mikroorganizama, poznata kao crijevni mikrobiom, djeluje kao nevidljivi dirigent koji izravno utječe na sve, od učinkovitosti probave do našeg svakodnevnog raspoloženja i razine energije.

Budući da je uravnotežena i raznolika prehrana apsolutni temelj za očuvanje ove osjetljive ravnoteže, u galeriji donosimo popis od 24 namirnice koje, prema najnovijim preporukama stručnjaka, imaju najblagotvorniji učinak na vašu probavu i opće zdravlje.