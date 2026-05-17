Duge cijevi, helikopter, psi i dronovi... U Drnišu traje bjesomučna potraga za ubojicom mladića

U Drnišu je u subotu navečer ubijen 19-godišnji mladić kojeg je oko 23.05 sati na terasi obiteljske kuće iz vatrenog oružja ustrijelio 50-godišnji Kristijan Aleksić. Mladić je od zadobivenih ozljeda preminuo, a za počiniteljem se traga, izvijestila je šibensko-kninska policija.

Jake policijske snage, predvođene pripadnicima Specijalne policije, cijelu noć i jutro pokušavaju ući u trag 50-godišnjem ubojici iz Drniša. Policija je blokirala šire područje grada, a pretpostavlja se da je ubojica pobjegao prema području koje je pokriveno gustom šumom, pa ga policija pokušava locirati uz pomoć dronova.

Počinitelj je od ranije poznat policiji te je 2023. godine prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Robijao zbog ubojstva djevojke

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o osobi koja je ranije odslužila zatvorsku kaznu od 12 godina zbog ubojstva koje je krajem 90-ih godina šokiralo Dalmaciju. Iako policija zasad nije službeno potvrdila identitet osumnjičenika, ta informacija izazvala je snažne reakcije javnosti.

Riječ je o slučaju brutalnog ubojstva 22-godišnje djevojke u Prgometu, u trogirskom zaleđu, počinjenom 1994. godine, koje je prema tadašnjim sudskim navodima bilo dugo i pomno planirano. Na sudu se čulo kako je počinitelj mjesecima pratio svoju žrtvu i pripremao se za zločin. Kobne večeri prišao joj je s leđa dok se vraćala s autobusne postaje prema kući te ju napao nožem. Ubodena je više puta po tijelu, a napad je okarakteriziran kao osobito brutalan.

Slučaj je dugo bio neriješen. Tijelo djevojke pronađeno je jutro nakon ubojstva, a istraga je trajala godinama. Tek nakon iskaza osoba kojima se ubojica povjeravao i govorio o zločinu, istraga je krenula u tom smjeru. Osuđen je 2002. godine na 12 godina zatvora uz obvezno psihijatrijsko liječenje zbog utvrđenih psihičkih poteškoća.