Ubojica iz Drniša bio je 'tempirana bomba': Mladić (19) kojega je ubio dostavljao mu je hranu?

U Drnišu je sinoć ubijen 19-godišnjak, a policija intenzivno traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao. Policija je potvrdila da se ubojstvo dogodilo oko 23.05 na terasi obiteljske kuće u Postolarskoj ulici, na kućnom broju 1. Mladić je ubijen vatrenim oružjem.

Radi se o hrvatskom državljaninu koji je potom od zadobivenih ozljeda preminuo, piše Dalmacija Danas. Policija traga za počiniteljem koji je pobjegao nakon zločina.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja, a na terenu je veliki broj policajaca.

"Počinitelj je od ranije poznat policiji te je 2023. godine prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari", ističe se u službenom izveštaju.

Ubio djevojku u Prgometu?

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o osobi koja je ranije odslužila zatvorsku kaznu u trajanju od 12 godina zbog ubojstva koje je krajem 90-ih godina potreslo Dalmaciju. Iako policija zasad nije službeno potvrdila identitet osumnjičenika, ta informacija izazvala je snažne reakcije javnosti.

Riječ je o slučaju brutalnog ubojstva 22-godišnje djevojke u Prgometu, u trogirskom zaleđu, počinjenom 1994. godine, koje je prema tadašnjim sudskim navodima bilo dugo i pomno planirano. Tijekom postupka navodilo se da je počinitelj mjesecima pratio svoju žrtvu i unaprijed se pripremao za zločin. Kobne večeri prišao joj je s leđa dok se vraćala s autobusne postaje prema kući te ju napao nožem. Prema sudskom opisu, zadano joj je više ubodnih rana po tijelu, a napad je okarakteriziran kao osobito brutalan.

Posebno je potresna bila činjenica da slučaj dugo nije bio rasvijetljen. Tijelo mlade žene pronađeno je idućeg jutra, a istraga godinama nije dovela do počinitelja. Tek naknadno slučaj je dobio novi smjer nakon iskaza osoba kojima se osumnjičeni navodno povjeravao i govorio o zločinu.

Za taj je zločin 2002. godine donesena nepravomoćna presuda kojom je osuđen na 12 godina zatvora, uz obvezno psihijatrijsko liječenje zbog utvrđenih psihičkih poteškoća.

Jutarnji piše da je osumnjičeni K.A. bio "tempirana bomba" te je po gradu pisao grafite da će ubiti opet. Dodaju kako je 19-godišnjak radio kao dostavljač te ga je ustrijelio stanar kuće kojemu je donio naručenu hranu.