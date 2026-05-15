U bolnici preminuo ubojica šefa zagorske krim policije

Ubojica Roberta Grileca, muškarac M.G. 46) jutros je preminuo, doznaje Zagorje.com iz ravnateljstva KB Dubrava.

Muškarac je nakon što je ubio Roberta Grileca, dugogodišnjeg šefa krim policije, pokušao presuditi i sebi te je hitno prevezen u KB Dubrava. Danas je podlegao ozljedama.

Podsjetimo, dolaskom hitnih službi na mjesto stravičnog događaja u nedjelju, 10. svibnja 2026. godine, iza 8.10 sati ujutro, liječnici su kod žrtve, Roberta Grileca, konstatirali smrt, dok je ubojica M.G. još uvijek davao znakove života, nakon što si je iz vatrenog oružja ispalio hitac u glavu.