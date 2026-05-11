Ubojica šefa krim policije iz Krapine pratio drugog policajca: Uletio mu autom u dvorište!

Lampaši i izvješena crna zastava uz zgradu krapinsko-zagorske policije koja je izgubila svoga člana. Od Roberta Grileca opraštaju se kolege i najbliži suradnici. Ne vjeruju da ga više nema.

"Danas kada se sve to sleglo postajemo svjesni praznine koju je naš kolega Robert ostavio u svima nama. Robert je odlikovan spomenicom Domovinske zahvalnosti isključivo zbog svojih rezultata. Možemo zaokružiti priču da se radi o izuzetno kvalitetnom policijskom službeniku, tako i osobi", rekao je Kristijan Suša, načelnik PU krapinsko-zagorske.

Tri metka jučer je u njega u kafiću, dok je bio izvan dužnosti, hladnokrvno ispalio 52-godišnjak koji je potom pucao i u sebe. S prostrjelnom ranom glave hitno je prebačen u KB Dubrava. Operiran je i nalazi se na odjelu intenzivne njege. Pod nadzorom je policije.

"Mogu vam reći da je danas nešto stabilnijeg općeg stanja nego jučer. Još uvijek je životno ugrožen, i dalje se borimo za njegov život", rekla je Davorka Židak, anesteziologinja KB Dubrava.

Otprije poznat policiji

Ubojica je policiji poznat otprije, protiv njega je podneseno više kaznenih i prekršajnih prijava. Oružje kojim je počinio ubojstvo posjedovao je ilegalno.

Policajac i napadač bili su susjedi, iste dobi. Oni koji su ih poznavali nam kažu, rekli su nam oni koji su ih poznavali.

"Roberta mi je jako žao, katastrofa, jednostavno katastrofa. Duša od čovjeka, pravi susjed, nemam riječi", rekao je Tomica Hlupić.

Ubojica pratio drugog policajca

Kako doznaje RTL Danas, napadač je danima pratio jednog drugog krapinskog policajca i s automobilom mu se zaletio u dvorište. Policajac je sve prijavio, a je li upravo to bio motiv ovog zločina, pokazat će istraga.

Očevid je provelo Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, a detalje zasad ne otkrivaju.

"Jako je prerano da bih o tome mogao govoriti", rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

'Bio je bolestan'

Ispred kuće napadača i dalje policija, pretražuju njegove stvari. I ovo nije prvi put.

"Samo znam jedanput je bila pretraga oružja, morao sam biti kao svjedok, to je sve. Ali nisu našli ništa", rekao je Stjepan Štefanić.

"Ja sam držao distancu neku, ako me shvaćate. Bio je bolestan, bio je u ratu navodno, on je znao to pričati", rekao je Tomica Hlupić.

Bez ijedne riječi konobari i gosti kafića u kojem se ubojstvo dogodilo. Krapinom je zavladao nemir, a sućut obitelji i kolegama ubijenog policajca izrazio je župan Željko Kolar.

"Ovakva tragedija je nezapamćena kod nas u Krapini, u Krapinsko-zagorskoj županiji i ja ne bih rekao da je ugrožena sigurnost, sigurnost je stabilna, međutim da je osjećaj sigurnosti poremećen to je sigurno. Zbog toga je bitno da istraga bude što prije provedena", rekao je Kolar.