Ubijeni šef krim policije nije bio primarna meta? Ubojicu je drugi policajac prijavio nekoliko dana ranije

Nekoliko dana prije nego što je M. G. ubio šefa zagorske krim policije Roberta Grileca, prijavio ga je drugi policajac, doznaje 24sata. Policajac je prijavio da ga je M. G. pratio automobilom tjedan dana. Sve je počelo početkom svibnja, a 7. svibnja zaletio se autom u dvorište njegove kuće pa pobjegao.

Policajac koji ga je prijavio radi u krapinskoj postaji. Izvor kaže da je policija radila na tom postupku, ali ga nije dovršila. Moguće je da je motiv teškog ubojstva upravo to što je prvi susjed ubojice bio šef krim policije, a policija je istraživala motive praćenja drugog krapinskog policajca.

Podsjetimo, u kafiću u Krapini do pucnjave je došlo nešto iza 8 sati. Grilec je tada bio izvan službe. Nakon što je ubio policajac, ubojica je namjeravao presuditi i samome sebi, no nije uspio. U teškom stanju se helikopterom Hitne prevezen u KB Dubrava, gdje je i podlegao ozljedama.

Bio je čudan i poznat po ispadima

"Obojica su živjela u krapinskom naselju Bobovje, samo par kuća jedan od drugoga. Što je ubojicu naglano na taj čin, ne možemo znati, ali on je bio malo čudan, poznat po ispadima i čudnom ponašanju. Znao je često vikati po gradu i ljudima svašta dobacivati", ispričao je jedan od susjeda za Zagorje.com, dodavši da ubojica nije bio oženjen, odnosno, da nema obitelji.

Grilec je bio šef kriminalističke policije u PU krapinsko zagorskoj više od deset godina, a 2018. godine odlikovan je od tadašnje predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović za časnu i uzornu službu.

U listopadu 2023. sudjelovao je u prijemu novih policijskih službenika-vježbenika s vodstvom policijske uprave. Dvije godine ranije, sudjelovao je na službenom sastanku Policijske uprave krapinsko-zagorske sa slovenskim policijskim časnikom za vezu Srećkom Jarcem. Njegovo ime pojavljuje se već 2013. godine među kandidatima za rukovodeća policijska mjesta u PU krapinsko-zagorskoj.

