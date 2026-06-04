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Arija Rizvić podržala Vatrene na poseban način: Nosila dres sa simboličnim brojem

Arija Rizvić podržala Vatrene na poseban način: Nosila dres sa simboličnim brojem
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Foto: RTL

Gostujući nedavno u jednoj televizijskoj emisiji, otkrila je i zanimljivu vijest za publiku

4.6.2026.
15:38
Matea Bahovec
RTL
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Dok hrvatska nogometna reprezentacija završava pripreme za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, među navijačima na riječkom stadionu našla se i glumica te redateljica Arija Rizvić (32), koja je podršku Vatrenima pokazala na poseban način.

Na društvenim mrežama podijelila je fotografije s prijateljskog susreta Hrvatske i Belgije održanog početkom lipnja, a pažnju pratitelja privukla je njezina navijačka kombinacija. Arija je nosila hrvatski dres personaliziran vlastitim imenom i brojem 10, simboličnim brojem koji se godinama povezuje s kapetanom hrvatske reprezentacije Lukom Modrićem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arija Rizvic (@arija_rizvic)

Navijački outfit upotpunila je crvenim hlačama i modnim detaljima u istom tonu, pokazujući kako sportski stil može izgledati i pomno usklađen. Njezina objava ubrzo je izazvala brojne pozitivne reakcije pratitelja, koji su pohvalili i njezin navijački entuzijazam i modni odabir.

Arija je domaćoj publici poznata i po ulozi Teodore u RTL-ovoj seriji "Divlje pčele", no posljednjih godina veliku je pozornost privukla i kazališnim projektom posvećenim Luki Modriću. Predstava koju je režirala ostvarila je zapažen uspjeh te je u kratkom roku doživjela velik broj izvedbi.

Gostujući nedavno u jednoj televizijskoj emisiji, otkrila je i zanimljivu vijest za publiku. Naime, najavila je kako bi predstavu uskoro trebao pogledati i sam hrvatski nogometni velikan, što je razveselilo i ljubitelje kazališta i navijače hrvatske reprezentacije.

Sudeći prema fotografijama iz Rijeke, Arija s nestrpljenjem iščekuje početak Svjetskog prvenstva, a podrška Vatrenima ni ovoga puta nije izostala.

Arija RizvićDivlje PčeleRtlVoyoLuka ModrićSvjetsko Prvenstvo 2026.
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