Arija Rizvić pokazala kako izgleda život iza kamera: Kad vidite s kim je u zagrljaju...

Glumica Arija Rizvić (32) na društvenim je mrežama podijelila fotografije sa seta, otkrivši atmosferu koja je znatno opuštenija i vedrija od napetih scena koje gledatelji prate u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'. Uz jednostavan opis "Život na setu", dala je uvid u svakodnevicu ekipe kada se kamere ugase i prestanu snimati dramatične zaplete.

Kava, smijeh i dobra vibra

Na objavljenim fotografijama vidi se glumačka ekipa u neformalnim izdanjima – od spontanih selfija do zajedničkih fotografija koje otkrivaju bliskost među kolegama. Posebno se ističu trenuci druženja tijekom pauza, smijeh između scena i opuštena atmosfera koja se ne može odglumiti.

Zanimljiv kontrast stvara činjenica da likovi koji su u seriji često u sukobu, iza kamera djeluju potpuno suprotno – nasmijani, zagrljeni i bez napetosti. Upravo takvi prizori dodatno privlače pažnju publike.

Ekipa koja funkcionira kao obitelj

Fotografije sugeriraju ono što se često naslućuje – da je tijekom snimanja stvorena snažna povezanost među članovima ekipe. Zajedničke pauze, spontani trenuci i svakodnevno druženje jasno pokazuju da kemija među glumcima postoji i izvan scenarija. Upravo takvi odnosi često su ključ uspjeha serija poput 'Divljih pčela', jer autentičnost koju gledatelji prepoznaju dolazi i iz stvarnih međuljudskih odnosa iza kamera.

'Divlje pčele' emitiraju se od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a nove epizode dostupne su i 24 sata ranije na platformi Voyo.

