Drama u Ljubljani: U obračunu s četvoricom muškaraca FNC zvijezda završila s mecima u nogama

Slovenski MMA borac Aleksandar Drabinca, poznatiji pod nadimkom Rus, prošlog je petka doživio dramatične trenutke u jednom ugostiteljskom objektu u Ljubljani. Perspektivni teškaš našao se u središtu incidenta u kojem su ga, prema dostupnim informacijama, napala četvorica muškaraca.

Sve je kulminiralo žestokom tučnjavom koju su zabilježile nadzorne kamere. Snimku je kasnije na svom Instagram profilu objavio upravo Drabinca uz kratku poruku: „Čisto da se zna što je bilo.“

Na snimci se vidi kako skupina muškaraca stoji na terasi restorana, nakon čega im prilazi slovenski borac i upućuje pitanje: „Šta je? Jeste vi došli po mene?“ Uslijedila je fizička konfrontacija tijekom koje se Drabinca, unatoč brojčanom zaostatku, suprotstavio napadačima.

Prema snimci, nekoliko napadača završilo je u problemima nakon njegovih udaraca, a jedan od njih pao je na tlo nakon snažnog krošea. Situacija je potom dodatno eskalirala kada je jedan od muškaraca izvukao vatreno oružje i zapucao prema borcu.

Ispaljena su četiri hica, a najmanje dva metka pogodila su Drabincu u nogu. Unatoč ozljedama, borac nije odmah pao niti prekinuo pružati otpor. Snimka pokazuje da se nastavio braniti i uzvraćati napade, dok su ga protivnici pokušavali svladati i fizičkom snagom i predmetima koji su se nalazili na terasi.

Nakon nekoliko kaotičnih minuta sukob se postupno smirio. Drabinca se povukao prema unutrašnjosti objekta, dok su napadači ostali na terasi. U završnim trenucima snimke može se čuti kako borac viče prema skupini koja ga je napala, naglašavajući da se sam suočio s višestruko brojnijim protivnicima.

Motiv napada zasad nije poznat, a nema ni službenih informacija o tome u kakvom je zdravstvenom stanju slovenski teškaš nakon zadobivenih ozljeda.

Nakon što je objavio snimku, društvene mreže preplavile su poruke podrške iz regionalne MMA zajednice. Brojni poznati borci stali su uz mladog Slovenca.

Aleksandar Ilić poručio mu je: „Svaka čast, čovjek samo sam sebi može oduzeti dostojanstvo“, dok je Aleksandar Rakić kratko napisao: „BMF“. Jakob Nedoh dodao je: „Momak je blindiran“, a Tiriel Luka Abramović poželio mu je brz oporavak.

Podršku su iskazali i brojni navijači, koji su u komentarima isticali njegovu hrabrost i odlučnost. Bez obzira na okolnosti koje su dovele do incidenta