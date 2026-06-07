Kaos u Draženovu domu! Navijači krenuli jedni na druge, specijalci spriječili totalni obračun

Moguća odlučujuća utakmica finala doigravanja za prvaka Hrvatske između Cibone i Zadra u Draženovu domu nakratko je prekinuta zbog nereda na tribinama. Situacija je prijetila ozbiljnom eskalacijom, no brzom reakcijom policije spriječen je veći incident.

Napetosti su izbile sredinom druge četvrtine, upravo u trenutku kada su u dvoranu stigli navijači Zadra. Pripadnici navijačke skupine Tornado kasnili su na utakmicu zbog velikih prometnih gužvi na autocesti A1 prema Zagrebu, koje su nastale nakon produženog vikenda i pojačanog povratka s obale.

Zadarski navijači zauzeli su svoje mjesto na tribinama nešto manje od pet minuta prije kraja prvog poluvremena. Odmah po njihovom dolasku počelo je međusobno provociranje i verbalno nadmetanje s domaćim navijačima, što je vrlo brzo podiglo tenzije u dvorani.

U jednom trenutku situacija je postala ozbiljna jer su pripadnici navijačkih skupina krenuli jedni prema drugima. Između suparničkih skupina nalazio se tek jedan zaštitar, pa je prijetila mogućnost otvorenog sukoba na tribinama.

Ipak, do većeg incidenta nije došlo. Specijalna policija reagirala je u posljednji trenutak, stala između navijača i spriječila fizički obračun. Nakon kraćeg prekida i smirivanja situacije, utakmica je nastavljena, a potencijalni kaos u Draženovu domu uspješno je izbjegnut.