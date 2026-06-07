Monako prepun zvijezda i milijunaša, ali svi su gledali Trumpa i njegovu novu suprugu

Velika nagrada Monaka oduvijek je bila više od samog sportskog događaja; ona je epicentar glamura, moći i društvenog prestiža. Superjahte u luci Port Hercule, šampanjac na terasama s pogledom na stazu i neprestani bljesak fotoaparata dio su folklora koji ovu utrku čini najprestižnijom u kalendaru Formule 1. Izdanje 2026. godine nije bilo iznimka, okupivši impresivnu listu gostiju iz svijeta politike, sporta i zabave, no pažnju je ponajviše privukao jedan par čije pojavljivanje nosi prizvuk političkih igara koje daleko nadilaze zavoje Monte Carla.

U središtu medijske pozornosti našli su se Donald Trump Jr., najstariji sin američkog predsjednika, i njegova novopečena supruga Bettina Trump. Par, koji se nedavno vjenčao na intimnoj ceremoniji na Bahamima, iskoristio je vikend Velike nagrade za jedno od svojih prvih istaknutih pojavljivanja u javnosti. Viđeni su na predstavljanju novog privatnog zrakoplova koji je Elie Saab Group razvio u partnerstvu s Bombardierom, a Bettina, bivša manekenka i pripadnica društvene elite Palm Beacha, blistala je u crnoj haljini s bijelim točkicama, ne skidajući osmijeh s lica.

No, iza fasade luksuznog odmora kriju se sve glasnija nagađanja o njezinim političkim aspiracijama. Izvori bliski paru tvrde da Bettina, djevojačkog prezimena Anderson, ima jasan cilj: postati prva dama Sjedinjenih Američkih Država. Tezu potkrepljuje i njezina brzina; samo nekoliko sati nakon vjenčanja promijenila je svoje korisničko ime na Instagramu u @bettinatrump, a biografiju u "Udana. Ne pripitomljena." Jedan je izvor za Daily Mail izjavio: "Prva dama? Šalite se? Naravno da bi to voljela. To je ostvarenje njezinog životnog cilja. Promijenila je ime na Instagramu u Trump brže nego što je objavila ijednu fotografiju s vjenčanja."

Sama Bettina (39) odbija izravno komentirati takve spekulacije, no njezine izjave s djevojačke večeri u Mar-a-Lagu, gdje je okupljenima poručila kako joj je "najveća čast postati supruga" Donalda Jr. i "boriti se uz njega", mnogi tumače kao jasan signal. S obzirom na to da nedavne ankete pokazuju kako je upravo Donald Trump Jr. favorit republikanskih birača za nasljednika svoga oca u Bijeloj kući, Bettinine ambicije možda i nisu tako dalekosežne kako se na prvu čine. Njihovo pojavljivanje u Monaku stoga nije bilo samo uživanje u utrci, već i pažljivo kalibriran potez na globalnoj pozornici.

Portal Net.hr kreće s post - race podcastom 'Planet Formula' odmah nakon Velike nagrade Monaka na web siteu, društvenim mrežama i You Tube kanalu. Gledajte 'Planet Formula' putem streama

Dok su Trumpovi plijenili pažnju političkih analitičara, ostatak paddocka vrvio je zvijezdama zabavne industrije. Najveću pomutnju izazvala je Kim Kardashian, koja je stigla kao podrška vozaču Ferrarija Lewisu Hamiltonu, s kojim je navodno u vezi. Njezina pojava u Ferrarijevoj garaži tijekom kvalifikacija izazvala je takav metež da je jedan od novinara prokomentirao: "Mislio sam da stiže princ od Monaka." U njezinoj pratnji bila je i sestra Khloé, a njihov dolazak potvrdio je neraskidivu vezu između Formule 1 i suvremene pop kulture.

Ljubitelje sporta oduševila je i prisutnost francuske nogometne zvijezde Paula Pogbe, koji je opušteno razgovarao s vozačima i pozirao s obožavateljima, dokazujući kako strast prema brzini ne poznaje granice sportskih disciplina.

Ove godine, međutim, Monako je ponudio više od pukog gledanja utrke s ekskluzivnih lokacija. Novi koncepti, poput platforme Twenty-Eight Degrees, redefiniraju iskustvo Velike nagrade. Organiziranjem događaja na krovnim terasama s panoramskim pogledom, gdje se gosti mogu družiti u različitim tematskim zonama - od zabave i sporta do umjetnosti i wellnessa - stvara se nova vrsta zajednice. Umjesto pasivnog promatranja, potiče se interakcija i umrežavanje, što privlači novu generaciju globalnih poduzetnika, kreativaca i influencera.

Ipak, dok se na palubama jahti i ekskluzivnim zabavama nazdravljalo, na stazi se odvijala prava drama. Domaći favorit Charles Leclerc nije skrivao razočaranje nakon što je u kvalifikacijama udario u zid i propustio priliku za pole position. "Lap je bio jako dobar do tog trenutka. Na samom sam rubu", izjavio je vozač Ferrarija, priznajući kako se cijeli vikend muči s nepredvidivim ponašanjem bolida pri kočenju.

S druge strane, četverostruki prvak Max Verstappen, poznat po svom pragmatičnom pristupu, s određenim prezirom gleda na cirkus koji okružuje utrku. "Ne zanima me imam li 15 ili 50 milijuna pratitelja. Ljudi objavljuju slike s odmora - 'pogledajte me ovdje, pogledajte me ondje.' Iskreno, mislim da vas se ne tiče gdje sam ja", rekao je Verstappen, naglašavajući kako mu je jedino stalo do pobjeda na stazi i privatnog života s obitelji. Njegove riječi snažan su podsjetnik da je, unatoč svoj raskoši i zvjezdanoj prašini, Monako prije svega test vještine i izdržljivosti za one koji riskiraju sve na njegovim uskim ulicama.

Velika nagrada Monaka 2026. ostat će tako upamćena kao događaj s dva lica: jedno okupano mediteranskim suncem i glamurom, a drugo obilježeno sirovom sportskom borbom i tihim političkim manevrima. Još jednom se pokazalo da je kneževina savršena pozornica na kojoj se isprepliću najrazličitiji svjetovi, od staze do Bijele kuće.