FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VATROGASCI NA TERENU /

Jako nevrijeme pogodilo susjede, vjetar rušio stabla: Evo što čeka Hrvatsku

Jako nevrijeme pogodilo susjede, vjetar rušio stabla: Evo što čeka Hrvatsku
×
Foto: Općina Starše/24ur.com

Na lice mjesta stigli su vatrogasci iz nekoliko postrojbi

12.8.2026.
6:53
danas.hr
Općina Starše/24ur.com
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Općina Starše na sjeveroistoku Slovenije objavila je da ih je u utorak navečer pogodila jaka oluja, piše portal 24ur.com.

Jaki vjetrovi rušili su stabla i otkrivali krovove, a oborinska voda poplavila je podrume.

Na lice mjesta stigli su vatrogasci iz nekoliko postrojbi, a u intervenciji im je pomagala i Vatrogasna brigada Maribor. Reagirali su na ukupno 17 lokacija u naseljima Marjeta, Trniče, Prepolje i Brunšvik

"Molimo građane za razumijevanje i strpljenje jer ima puno intervencija, a terenski kapaciteti su trenutačno ograničeni. Stvari koje nisu i hitne i koje mogu pričekati do sutra mogu se prijaviti Vatrogasnoj udruzi Starše putem e-maila na adresu [email protected]. Za hitne slučajeve uvijek je dostupan broj 112. Tako ćemo moći dati prioritet slučajevima u kojima je pomoć potrebna odmah", priopćila je općina i zahvalila vatrogascima, komunalnom poduzeću i svima koji pomažu na terenu.

Vjetar otkrio krov dvorca 

Nekoliko incidenata zabilježeno je i na području Kungote, gdje je vjetar rušio drveće, te u općinama Rače - Fram, Miklavž na Dravskom polju, Pesnica, Polzela, Prebold i Jesenice. 

U Jesenicama je vjetar otkrio dio krova, a vatrogasci su ispravili preklopljeni limeni krov i osigurali ga letvama. U Račama - Framu vatrogasci su osigurali mjesto događaja i popravili oštećeni krov, dok je u Pivki udar vjetra odlomio dio debla, ugrozivši električne žice.

U Ilirskoj Bistrici, udar vjetra otkrio je dio krova dvorca Prem. Vatrogasci Vatrogasne postrojbe Ilirska Bistrica zaštitili su otprilike tri četvorna metra otkrivenog krova folijom i vrećama.

U Dutovlju u općini Sežana, jaki vjetrovi srušili su stablo na parkirano vozilo i obližnju nadstrešnicu za automobile. U međuvremenu, oborinske vode uzrokovale su probleme i u području Jesenica i Polzele.

Što čeka Hrvatsku?

Podsjetimo, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) u prognozi za srijedu izvijestio je da će biti pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu većinom manje vruće.

Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije. 

"Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna, poslijepodne će prolazno oslabjeti i mjestimice u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak", dodali su iz DHMZ-a.

Najviša dnevna temperatura iznosit će između 30 i 33, a na Jadranu od 35 do 39 °C.

NevrijemeSlovenijaPrognozaOluja
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike