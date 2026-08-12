Jako nevrijeme pogodilo susjede, vjetar rušio stabla: Evo što čeka Hrvatsku

Općina Starše na sjeveroistoku Slovenije objavila je da ih je u utorak navečer pogodila jaka oluja, piše portal 24ur.com.

Jaki vjetrovi rušili su stabla i otkrivali krovove, a oborinska voda poplavila je podrume.

Na lice mjesta stigli su vatrogasci iz nekoliko postrojbi, a u intervenciji im je pomagala i Vatrogasna brigada Maribor. Reagirali su na ukupno 17 lokacija u naseljima Marjeta, Trniče, Prepolje i Brunšvik

"Molimo građane za razumijevanje i strpljenje jer ima puno intervencija, a terenski kapaciteti su trenutačno ograničeni. Stvari koje nisu i hitne i koje mogu pričekati do sutra mogu se prijaviti Vatrogasnoj udruzi Starše putem e-maila na adresu [email protected]. Za hitne slučajeve uvijek je dostupan broj 112. Tako ćemo moći dati prioritet slučajevima u kojima je pomoć potrebna odmah", priopćila je općina i zahvalila vatrogascima, komunalnom poduzeću i svima koji pomažu na terenu.

Vjetar otkrio krov dvorca

Nekoliko incidenata zabilježeno je i na području Kungote, gdje je vjetar rušio drveće, te u općinama Rače - Fram, Miklavž na Dravskom polju, Pesnica, Polzela, Prebold i Jesenice.

U Jesenicama je vjetar otkrio dio krova, a vatrogasci su ispravili preklopljeni limeni krov i osigurali ga letvama. U Račama - Framu vatrogasci su osigurali mjesto događaja i popravili oštećeni krov, dok je u Pivki udar vjetra odlomio dio debla, ugrozivši električne žice.

U Ilirskoj Bistrici, udar vjetra otkrio je dio krova dvorca Prem. Vatrogasci Vatrogasne postrojbe Ilirska Bistrica zaštitili su otprilike tri četvorna metra otkrivenog krova folijom i vrećama.

U Dutovlju u općini Sežana, jaki vjetrovi srušili su stablo na parkirano vozilo i obližnju nadstrešnicu za automobile. U međuvremenu, oborinske vode uzrokovale su probleme i u području Jesenica i Polzele.

Što čeka Hrvatsku?

Podsjetimo, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) u prognozi za srijedu izvijestio je da će biti pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu većinom manje vruće.

Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije.

"Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna, poslijepodne će prolazno oslabjeti i mjestimice u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak", dodali su iz DHMZ-a.

Najviša dnevna temperatura iznosit će između 30 i 33, a na Jadranu od 35 do 39 °C.