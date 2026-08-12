Pad Vlade zbog katastrofe u Lici? Hrvati rekli što misle: 'Ima jedna narodna izreka...'

Ne stišavaju se reakcije na slučaj ekološke katastrofe u Lici, a jedna od tema o kojoj se posljednjih dana raspravlja je i potencijalni pad Vlade.

Dok oporbeni političari zahtijevaju izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora s glasanjem o nepovjerenju, premijer Andrej Plenković poručuje da je vladajuća koalicija stabilna i da o tome nema nikakvih dilema.

Zato smo na našem Facebooku zatražili mišljenje čitatelja i pitali ih misle li da će otpad u Gospiću dovesti do pada Vlade. Objava je odjeknula i u 20 sati sakupila više od 2.800 komentara. Neke od reakcija smo izdvojili.

Evo što ste poručili

Velika većina ne vjeruje u taj scenarij.

"Bit će puno priče, a malo koristi. Koalicijski partneri nikad neće srušiti Vladu jer onda i oni gube dvije godine velike plaće i lagodnog života, a nikakva odgovornost", ocijenio je jedan čitatelji.

"Trebala je davno pasti zbog kriminalnih afera pa nije... Pa neće ni sada", "Naravno da neće, za mjesec dana će se sve zaboraviti", naveli su čitatelji.

"Prije će nestati Lika nego pasti ova Vlada", "Neće, previše je žetona i uhljeba", "Čisto sumnjam, zataškat će polovicu", "Ne, nemaju morala", nizale su se reakcije.

'Vrč ide na vodu dok se ne razbije'

Jedan čitatelj je istaknuo: "Zbog bezbrojnih afera koje su prošle bez posljedica mnogi sumnjaju, no ja se nadam da će se ostvariti ona narodna izreka - vrč ide na vodu dok se ne razbije."

"Volio bih da se upravo to dogodi, ali oni neće dati ostavke ako mi ne izađemo na ulice", "Odavno je trebalo mijenjati Vladu", poručili su građani.

Ipak, bilo je i drugačijih mišljenja, pa je tako čitateljica izdvojila: "Za taj nered ima najmanje 10 krivih. Što bi premijer trebao ići uokolo i mesti ulice?"

"Naravno da neće, ništa od toga što oporba kmeči", stoji u jednom komentaru.

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