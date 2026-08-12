Imaju 70 godina, a treniraju jedan od najzahtjevnijih sportova: 'Pazimo jedni na druge'

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Parkour se najčešće povezuje s mladima, adrenalinom i spektakularnim skokovima. No u Singapuru ovu zahtjevnu disciplinu sve češće treniraju i umirovljenici, koji kroz skakanje, penjanje i sigurno padanje žele ostati snažni, pokretljivi i aktivni.

Među njima je i Betty Boon, koja ima gotovo 70 godina. Kaže da joj je parkour donio veću samostalnost u svakodnevnom životu.

'Sada sama nosim kofere i prtljagu. Sve radim sama. Prije sam tražila sina i supruga da mi nose torbe, a sada to radim sama', rekla je Boon.

Za trening nisu potrebne posebne sprave. Koriste se stepenice, ograde i druge prepreke koje se mogu pronaći u svakodnevnom okruženju, a vježbe uključuju trčanje, penjanje i skakanje.

'Ako ste u šezdesetima i još uvijek želite intenzivno vježbati, mislim da je parkour odličan. Vježbate na zabavan način, a sigurnost je dio treninga. Pazimo jedni na druge', rekao je Patrick Goh, jedan od polaznika.

Praktična disciplina

Parkour im pomaže poboljšati ravnotežu, snagu i pokretljivost, ali važan dio treninga je i učenje pravilnog pada.

'Parkour je vrlo intenzivna disciplina. Vježbate cijelo tijelo, razvijate svijest o prostoru i brzinu reakcije, a stalno i padate. Ako pogriješite pri skoku, past ćete. Ali kada padnete, naučite kako sljedeći put bolje pasti. To je vrlo praktična disciplina', objasnio je Tan Shie Boon, instruktor parkoura i osnivač programa Movement Singapore.

U Singapuru je više od petine stanovništva starije od 65 godina, pa se ovakvi programi uklapaju u nastojanja da starije osobe ostanu što aktivnije i samostalnije.

Iako parkour mnogima zvuči kao opasan sport koji nije primjeren starijim osobama, upravo je to ono što njegov instruktor želi promijeniti.

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