Nasilne učenike kažnjavat će šibanjem: Mogu dobiti i do tri udarca štapom

ŠOK U SINGAPURU /

Kako spriječiti nasilje među djecom, kako zaustaviti cyberbullying, problemi su s kojima se susreću sve zemlje na svijetu. Ali Singapur sada misli da ima rješenje - učenike će kažnjavati: šibanjem. MOOOOLIM?

Učenici koji maltretiraju druge, pa i ako se radi o cyberbullingu - dobit će batina. Prema novim pravilima, mogu dobiti i tri udarca štapom, ali to će biti krajnja mjera, samo ako ništa drugo nije pomoglo. Šibanje mora odobriti ravnatelj, a moći će ga provesti samo za to autorizirani učitelji. A nakon toga će škola promatrati stanje i napredak učenika. Tjelesna kazna koristit će se samo kod muških učenika starijih od devet godina.

Zakonom je zabranjeno udarati žene, pa će učenice moći dobiti samo suspenziju. Iako se UNICEF i brojne druge organizacije protive fizičkom kažnjavanju, Singapur muškarce ispod 50 tako kažnjava i za pljačku, prevare ili ako u zemlji ostanu 90 dana dulje nego im vrijedi viza.