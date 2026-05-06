Ludilo u Splitu uoči najvažnijeg dana: Petar Grašo 'zapalio' rivu!

NA DOBRO VAM DOŠLA SUDAMJA! /

Split se priprema za najveću proslavu Dana grada i blagdan svog zaštitnika sv. Duje. Najmlađi se svetom Duji najviše vesele, jer sa sajma na Rivi nitko ne ide bez igračke. A odrasli bez drvene kuhače.

Svečano je bilo danas i u kazalištu gdje je održana svečana sjednica gradskog vijeća, a nagrađeni su zasluženi građani i građanke. U Split je stigao i premijer. Najavio je prometne projekte za smanjenje gužvi, obnovu sportskih terena, ali i veliki plan... novi bolnički centar za cijelu Dalmaciju.

Iako sutra ne dolazi, premijer je danas prošetao Rivom i popio kavu sa Splićanima. A sutra u Splitu cijeli dan program od jutarnjih do večernjih sati. 'Na dobro vam došla Sudamja!' Više pogledajte u prilogu