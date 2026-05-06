Potvrđen andski soj smrtonosnog hantavirusa: Može se prenositi s čovjeka na čovjeka

Raste broj slučajeva smrtonosnog hantavirusa - ukupno je osmero zaraženih. Neki su i evakuirani s kruzera na Atlantiku te zrakoplovima prebačeni u Nizozemsku, a pojavio se i novi slučaj u Švicarskoj. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) poručuje da nema panike.

Troje ljudi, zaraženih smrtonosnim hantavirusom evakuirano je s kruzera Hondius. Medicinskim zrakoplovima prevezeni su do Nizozemske, gdje će se liječiti. Stabilno su, riječ je o državljanima Nizozemske, Njemačke, s njima je i 56-godišnji Britanac.

Dosad je na brodu preminulo troje ljudi - nizozemski par i njemačka državljanka. Broj zaraženih raste. "U ovom trenutku imamo osam sumnjivih slučajeva, od kojih su tri preminula, tri su potvrđena, a svi su slučajevi povezani s brodom. Imamo jednog pacijenta koji se trenutačno nalazi na intenzivnoj njezi u Južnoj Africi. Osjeća se bolje", pojasnila je Maria Van Kerkhove iz Svjetske zdravstvene organizacije.

Kruzer na kojem se nalazi gotovo 150 ljudi, još uvijek je ispred glavne luke na Zelenortskim otocima, koji su odbili primiti putnike. Uskoro kreće do Kanarskih otoka. "Ako su putnici zdravi i ne postoji rizik od zaraze, nema smisla da moraju putovati na Kanarske otoke. Kućama se mogu vratiti preko međunarodne zračne luke na Zelenortskim Otocima. Zašto moraju provesti tri dana putujući do Kanarskih otoka? Nitko nam to nije objasnio, nitko nam nije objasnio zašto", navodi Fernando Clavijo, predsjednik Kanarskih otoka.

Andski soj virusa

Svi ostali putnici na brodu nemaju simptome. Potvrđen je slučaj hantavirusa u Švicarskoj, tu je i navodna prva zaraza izvan broda - u Francuskoj. Zaraženi se vozio u zrakoplovu s putnikom s kruzera. Svi imaju andski soj virusa - u rijetkim se slučajevima prenosi s čovjeka na čovjeka. Inkubacija traje i do šest tjedana.

"Ovo neće biti velika epidemija - nema razloga da prosječna osoba u svijetu paničari", istaknuo je Daniel Bausch iz Globalnog zdravstvenog centra u Ženevi.

Brod je isplovio iz Argentine, 10 dana nakon toga pojavio se prvi smrtni slučaj - nizozemski državljanin. Iako mu je supruga prevezena u bolnicu, 26. travnja je preminula u Johannesburgu. Prije četiri dana još je jedan putnik preminuo. Mnogi putnici, koji su zarobljeni na brodu, snimaju sadržaj za društvene mreže, apeliraju da panike nema. "Ovo je trebao biti posljednji dan 35-dnevnog putovanja Atlantskim oceanom, ali jasno je da naše putovanje neće završiti ovdje...", rekao je putnik Kasem Ibn Hattuta.

Brod bi trebao za tri dana trebao uploviti u kanarsku luku, španjolske vlasti poručile su da će svi putnici, inače državljani 23 zemlje - biti pregledani, ako bude bilo potrebe - i zadržani u izolaciji.