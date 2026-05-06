Čiča Khvicha, gotova je priča: PSG ima pravo blago na krilu, ovakve brojke nema nitko

U finale Lige prvaka se nakon Arsenala plasirao i branitelj naslova PSG koji je u Munchenu odigrao 1-1 protiv Bayerna obranivši pobjedu 5-4 iz prvog ogleda.

Nakon pariškog spektakla sa čak devet golova i trijumfa PSG-a sa 5-4, uzvrat je ipak donio čvršći nogomet s daleko manje golova i prigoda. PSG je poveo u trećoj minuti golom Ousmanea Dembelea, a izjednačio je Harry Kane u četvrtoj minuti nadoknade.

Ponovno je fantastičnu utakmicu odigrao Khvicha Kvaratskhelia. Ovaj 25-godišnji Gruzijac je najodlučniji igrač u nokaut fazi ovogodišnjeg izdanja Lige prvaka.

10 - Khvicha Kvaratskhelia est le joueur le plus décisif de la phase éliminatoire de Ligue des Champions 2025/26.



Avec 10 contributions (7 buts, 3 passes), il devance Julián Alvarez (8), Harry Kane (8), Ousmane Dembélé (7) et Désiré Doué (7).



S 10 'uplitanja' (7 golova, 3 asistencije), prednjači ispred Juliána Alvareza (8), Harryja Kanea (8), Ousmanea Dembéléa (7) i Désiréa Douéa (7).

Kvaradona je fenomen, a PSG će u finalu, 30. svibnja na Puškaš Areni u Budimpešti igrati protiv Arsenala koji je u utorak u Londonu pobijedio Atletico Madrid 1-0 nakon što je prvi susret završio 1-1.

"Jako sam sretan što smo u finalu. Znamo da će biti teško protiv Arsenala. Bayern je trenutno jedna od najboljih momčadi. Bilo je jako teško, najteže ove sezone, ali pokazali smo da možemo igrati protiv tih momčadi", izjavio je sjajni Gruzijac nakon utakmice u Munchenu.

"Jako smo ponosni što smo to ponovno učinili. Morat ćemo biti spremni za finale - to je najbolja utakmica u našem životu i dat ćemo sve za ovaj klub."

"Mislim da je bilo vrlo važno da je gol postignut vrlo brzo. Vidio sam da je Dembélé bio sam i jednostavno sam mu morao dati loptu. Izveo je vrlo dobar završetak. Ponosni smo na njega i cijelu momčad jer smo se danas borili i momčadski duh je bio nevjerojatan."

"Poštujemo sve momčadi. Za nas je važno igrati svoju igru. Ne razmišljamo o tome tko će nam biti protivnik, samo se pripremamo za svoju igru ​​i dajemo sve od sebe na terenu. Bit će teško - to je finale Lige prvaka - i jednostavno moramo uživati."

