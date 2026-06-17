Inženjer iz programa Apollo (96) angažirao posrednicu: 'U potrazi sam za ljubavi'

Iako se romansa često percipira kao domena mlađih generacija, Sol Rosenblatt, 96-godišnji znanstvenik s Manhattana, svojim primjerom prkosi takvim stajalištima. Nakon gotovo sedam desetljeća braka, ovaj izumitelj i jedan od stručnjaka koji su sudjelovali u NASA-inom programu Apollo, odlučio je započeti potragu za novom životnom partnericom. U tu je svrhu angažirao profesionalnu posrednicu za upoznavanje kako bi mu pomogla pronaći, kako sam kaže, svoju "posljednju ljubav".

Rosenblattova potraga započela je nakon što je 2023. godine ostao udovac. Njegova supruga Vicky, s kojom je proveo 69 godina, bila je pijanistica koja je govorila pet jezika.

"Nikada je neću moći zamijeniti", izjavio je, no unatoč gubitku, njegova želja za životom i ljubavlju nije se umanjila. Odlučan da otvori novo životno poglavlje, obratio se Brigitte Weil, njujorškoj stručnjakinji za spajanje parova, piše New York Post.

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U potrazi za novim početkom

Weil priznaje da je isprva bila skeptična prema cijeloj ideji. "Kao čovjeku, priča mi je odmah dirnula srce. No profesionalno sam pomislila: 'Ovo će biti gotovo nemoguće'", rekla je Weil.

Sve se promijenilo kada je osobno upoznala Rosenblatta. Njegova energija, bistar um i vedar pogled na život uvjerili su je da prihvati izazov i pokuša pronaći partnericu s kojom bi mogao provesti ostatak života. Kako kroz smijeh kaže: "On jednostavno još nije star."

Rosenblatt, koji živi u prestižnom njujorškom kvartu Battery Park City na Manhattanu, već je otišao na nekoliko ručkova sa ženama u 70-im i 80-im godinama života. Ipak, zasad nije pronašao ono što traži.

"Nijedna nije probudila onaj poseban osjećaj. Recimo da sam još uvijek u potrazi", iskreno je priznao.

Njegov pristup ljubavi ne razlikuje se mnogo od pristupa koji je imao tijekom znanstvene karijere – metodičan je, strpljiv i usmjeren prema jasno postavljenom cilju.

Kvalitete koje traži u ženi

Rosenblatt ima vrlo jasnu predodžbu o tome kakvu partnericu želi. "Trebala bi biti ugodna oku", kaže bez okolišanja, no odmah dodaje da fizički izgled nije presudan: "Važno je i da ima solidno razumijevanje znanosti."

Za čovjeka koji je sudjelovao u svemirskom programu Apollo, iza sebe ima 14 registriranih patenata i napisanu autobiografiju, intelektualna povezanost jednako je važna kao i emocionalna.

Unatoč tome što je zakoračio u deseto desetljeće života, Rosenblatt i dalje ne miruje. Trenutačno radi na nekoliko novih izuma, a njegov nekadašnji fakultet, City College of New York, ove će mu jeseni dodijeliti prestižnu Predsjedničku medalju. Riječ je o priznanju koje su u prošlosti primili uglednici poput Nelsona Mandele i Hillary Clinton.

Zbog toga traži partnericu koja može pratiti njegov aktivan način života i dijeliti njegovu znatiželju prema svijetu. Weil kaže da Rosenblatt traži osobu koja je topla, suosjećajna, ljubazna i velikodušna poput njega, ali i fizički privlačna jer je i sam vrlo topao i romantičan čovjek."

Traži ljubav, a ne samo društvo

Jedna od prepreka u njegovoj potrazi jest činjenica da mnoge žene njegove dobi više nisu zainteresirane za romantične veze.

"Mnoge žele nekoga s kim će otići u kino, kazalište ili muzej, ali ne traže ništa više od prijateljstva", objašnjava Rosenblatt. No njemu nije cilj pronaći samo društvo za slobodno vrijeme.

"Sol me nije angažirao da mu pronađem pratnju za izlaske. On želi pravu romantičnu vezu, a to vjerojatno uključuje i zajednički život", ističe Weil.

Rosenblatt već ima jasnu viziju budućnosti. Kada upozna pravu osobu, planira kupiti stan u svom kvartu kako bi mogli živjeti zajedno i dijeliti svakodnevicu.

Unatoč godinama, Rosenblatt je vrlo aktivan, i dalje vozi svoj tricikl na električni pogon. Kaže kako je o svojoj potrazi obavijestio i djecu, koja su tu za njega. "Podržavaju me u svemu što želim. Naravno, ostavio sam im puno novca pa i to pomaže", zaključuje uz smijeh.

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