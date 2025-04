Stručnjakinja za veze otkriva: Pet znakova 'tihog varanja' koje možda nećete uočiti

Stručnjakinja za veze otkrila je pet ključnih znakova koji mogu ukazivati na to da vas partner 'potiho vara'. Iako tišina, u umjerenim količinama, može biti ključ zdrave veze, previše tišine svakako nije idealno.

Svaka veza je drugačija, a ono što neki smatraju alarmantnim, drugi mogu prepoznati kao prednosti. Stoga, morate biti oprezni kada slušate savjete nepoznatih ljudi na internetu.

Korisnica koja se na društvenim mrežama koristi samo inicijalom M nudi vrijedne savjete o obiteljskom nasilju i vezama za više od 100.000 pratitelja na društvenim mrežama, a u nedavnom videu obrazložila je pet primjera 'tihog varanja' koje biste mogli primijetiti kod svog partnera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Evo o kojih se 5 znakova radi

Flertanje, ali u malim količinama

Flertanje u vezi obično nikada nije dobra ideja, osim ako se flertuje s osobom s kojom ste u vezi, ili ako može koristiti oboma, poput flertovanja s konobarom kako biste dobili besplatan desert koji ćete kasnije podijeliti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mogu se povezivati s određenim osobama, lajkati, komentirati, pratiti osobe koje vam izazivaju nelagodu, ali ne dovoljno očito da biste to nazvali varanjem", kaže stručnjakinja. "To je zbunjujuće. Imaju te previše prijateljske komentare, unutarnje šale, te sitne fizičke dodire, a ako to spomenete, oni će to negirati."

"'Opusti se, samo sam bila ljubazna,' ili 'Znaš da smo samo prijatelji, samo kolege,' ali duboko u sebi osjećate da nešto nije u redu", objasnila je.

Ostavljanje opcija otvorenima

Ako ste u dugoročnoj vezi, a druga osoba i dalje 'ostavlja opcije otvorenima' ne obvezujući se, vjerojatno je vrijeme da potražite nekog drugog. M također osuđuje ljude koji su još uvijek prijatelji sa svojim bivšima, što, priznajmo, može biti pomalo čudno.

"Mogu ostaviti opcije otvorenima bez tehničkog varanja. Recimo, imaju bivšu partnericu/partnera s kojom su 'samo prijatelji', ali stalno razgovaraju", rekla je. "Ovo je njihov način da zadrže nekog u svom životu tko očito ima romantičnu sklonost prema njima, kao da uvijek imaju plan B, samo za svaki slučaj."

Emocionalna intimnost s nekim drugim

Tiktokerica također kaže da je ovo znak za zabrinutost, jer biste stvarno trebali moći podijeliti sve sa svojim partnerom, a čudno je kada to možete podijeliti s nekim drugim.

"Razvijaju li emocionalnu intimnost s nekim drugim? Povjeravaju li se toj osobi o stvarima koje bi trebali raspravljati s vama?", upitala je M u videu. "Okreću li se toj osobi zbog potvrde, utjehe, povezivanja, ali tvrde da to nije ništa? Možda nije fizičko, ali ipak se osjećate kao da vas emocionalno zamjenjuju? To je tiho varanje."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sumnjivo ponašanje s mobitelom

Ovo obično ne završi dobro, osim ako planiraju iznenađenje ili kupuju tajni poklon.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da smo svi već prošli kroz ovo. Ta osoba ponaša se jako sumnjivo sa svojim telefonom, zar ne? Okreću ekran kada pišu poruke, ili iznenada izlaze iz aplikacija kad prolazite pored njih", rekla je. "Možda ćete primijetiti da neki kontakti ili poruke misteriozno nestaju, a ako pitate s kim razgovaraju, mogu postati čudno obrambeni, poput 'Zašto te to zanima?' ili 'Samo smo prijatelji' ili 'Nema ništa.' To je čudno."

Obrambeni stav

Na kraju imamo partnere koji imaju obrambeni stav i negiraju stvari kada ih optužite za nešto. Ako svog partnera optužite za varanje i on postane obramben, trebali biste imati na umu da oni možda zapravo govore istinu, no M smatra da je ovo jedan od 'najvažnijih' znakova tihog varanja.

"Mislim da je ovo jedan od najvažnijih znakova. Umjesto da vas umire, postaju obrambeni kada iznosite svoje brige, prebacuju sve na vas," objašnjava. ''Wow, znači ne vjeruješ mi?' ili 'Ti si samo paranoična.' Često nikada zapravo ne negiraju, samo vas tjeraju da se osjećate krivima što ste uopće pitali."

Tiho varanje je još uvijek varanje, piše Lad Bible.

"Ako to moraju skrivati, ako moraju negirati, ako vas pokušavaju uvjereti da umišljate kad to spomenete, to je problem. Zbog prave ljubavi se ne osjećate zamjenjivima", zaključila je M.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE GALERIJU

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Drago i Anamarija nisu zadovoljni bivšim parovima koji su ušli u 'Superpar'