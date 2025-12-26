FREEMAIL
PRIPREMA SE ODMAZDA /

Palestinac ubio dvoje ljudi na sjeveru Izraela: 'Ovo je teroristički napad...'

Palestinac ubio dvoje ljudi na sjeveru Izraela: 'Ovo je teroristički napad...'
Foto: Naegele Eliška/Čtk/profimedia

Izraelski ministar obrane naredio je vojsci da snažno odgovori u gradu Kabatiji na Zapadnoj obali, odakle je došao napadač

26.12.2025.
14:37
Hina
Naegele Eliška/Čtk/profimedia
Palestinski napadač pregazio je muškarca i izbo ženu te ih oboje ubio na sjeveru Izraela u petak, priopćile su izraelske hitne službe.

Napadača s okupirane Zapadne obale na mjestu događaja ranio je civil te je prevezen u bolnicu, priopćila je izraelska policija. "Ovo je bio teroristički napad", dodala je policija.

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da je naredio vojsci da snažno odgovori u gradu Kabatiji na Zapadnoj obali, odakle je, kako je rekao, došao napadač, kako bi spriječila daljnje napade.

Izraelska vojska izjavila je da se "priprema za operaciju" u tom području. Izraelska hitna pomoć izjavila je da je u napadu ozlijeđen i tinejdžer te da su muškarac i žena proglašeni mrtvima na mjestu događaja nakon što ih liječnici nisu uspjeli reanimirati.

POGLEDAJTE VIDEO: Dramatične scene iz Gaze: Palestincima drastično nedostaje humanitarne pomoći

PalestinaUbioIzrael
