TRESAO SE ČAKOVEC /

Potres noćas probudio sjever Hrvatske: 'Čuo se udar u krov kao eksplozija'

Foto: EMSC

Epicentar je bio na dubini od pet kilometara, 76 kilometara djeverno od Zagreba i 13 kilometara sjeverozapadno od Čakovca

10.3.2026.
6:36
Tajana Gvardiol
Potres jačine 2,3 stupnja po Richteru probudio je noćas u 2.50 sati sjever Hrvatske. Epicentar je bio na dubini od pet kilometara, 76 kilometara djeverno od Zagreba i 13 kilometara sjeverozapadno od Čakovca. Brojni korisnici EMSC-a ostavili su komentare.

"Probudilo me iz sna podrhtavanje", piše jedan, dok drugi dodaje:

"Probudila me tutnjevina i lagano ljuljanje", 

"Trešnja od par sekundi", nižu se komentari...

"Kratko. Tupi zvuk. Probudio me... Vučetinec",

"Kratki udar, čuo se udar u krov kao eksplozija", 

"Tupi zvuk i lagano podrhtavanje par sekundi", stoji u komentarima.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je Banovina pet godina poslije potresa i ljudi koji su ostali bez svega

PotresčakovecMeđimurje
