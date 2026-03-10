Potres noćas probudio sjever Hrvatske: 'Čuo se udar u krov kao eksplozija'
Epicentar je bio na dubini od pet kilometara, 76 kilometara djeverno od Zagreba i 13 kilometara sjeverozapadno od Čakovca
Potres jačine 2,3 stupnja po Richteru probudio je noćas u 2.50 sati sjever Hrvatske. Epicentar je bio na dubini od pet kilometara, 76 kilometara djeverno od Zagreba i 13 kilometara sjeverozapadno od Čakovca. Brojni korisnici EMSC-a ostavili su komentare.
"Probudilo me iz sna podrhtavanje", piše jedan, dok drugi dodaje:
"Probudila me tutnjevina i lagano ljuljanje",
"Trešnja od par sekundi", nižu se komentari...
"Kratko. Tupi zvuk. Probudio me... Vučetinec",
"Kratki udar, čuo se udar u krov kao eksplozija",
"Tupi zvuk i lagano podrhtavanje par sekundi", stoji u komentarima.
