Potres noćas probudio sjever Hrvatske: 'Čuo se udar u krov kao eksplozija'

Potres jačine 2,3 stupnja po Richteru probudio je noćas u 2.50 sati sjever Hrvatske. Epicentar je bio na dubini od pet kilometara, 76 kilometara djeverno od Zagreba i 13 kilometara sjeverozapadno od Čakovca. Brojni korisnici EMSC-a ostavili su komentare.

"Probudilo me iz sna podrhtavanje", piše jedan, dok drugi dodaje:

"Probudila me tutnjevina i lagano ljuljanje",

"Trešnja od par sekundi", nižu se komentari...

"Kratko. Tupi zvuk. Probudio me... Vučetinec",

"Kratki udar, čuo se udar u krov kao eksplozija",

"Tupi zvuk i lagano podrhtavanje par sekundi", stoji u komentarima.

