Doznajemo posljednjeg polufinalista, a evo zašto Hajduk navija za Dinamo

Prošloga tjedna doznali smo tri polufinalista Kupa, a danas ćemo doznati posljednjeg. Dinamo je prošao Kurilovec, Gorica je izbacila Varaždin, a utakmica Rijeke i Hajduka na Rujevici već je opjevana.

Danas ćemo u Koprivnici doznati posljednjeg putnika u polufinale. Bit će to ili Slaven Belupo ili Lokomotiva, a onda ćemo u srijedu dobiti i parove polufinala koja će se igrati 7. i 8. travnja dok je finale na rasporedu 13. svibnja na Opus areni u Osijeku.

U zanimljivoj je poziciji Hajduk koji do naslova Kupa ne može, a u ligi ih drži samo teorija. Ako pretpostavimo da neće uzeti titulu prvaka države i tako se plasirati u Ligu prvaka, sljedeća nagrada je Europska liga. Drugo mjesto za to nije dovoljno osim ako Dinamo ne osvoji Kup.

EL je velika prednost u odnosu na KL

U tome slučaju Dinamo bi preko lige osigurao kvalifikacije Lige prvaka, pobjednik Kupa bi išao u kvalifikacije za Europsku ligu, ali ako Dinamo osvoji, onda to mjesto pripada drugoplasiranom u ligi što će vrlo vjerojatno biti Hajduk. Treća i četvrta momčad lige išla bi, kako je i obično, u Konferencijsku ligu.

Hajduk će dakle morati navijati za Dinamo do kraja u Kupu jer Europska liga nosi i više novca u odnosu na Konferencijsku te dodatni padobran jer ispadanje u kvalifikacijama EL baca vas u sljedeću fazu kvalifikacija za KL.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk na koljenima već početkom ožujka: 'Najbolje da se okrenu sljedećoj sezoni'