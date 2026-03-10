FREEMAIL
ZANIMLJIVA SITUACIJA /

Doznajemo posljednjeg polufinalista, a evo zašto Hajduk navija za Dinamo

Doznajemo posljednjeg polufinalista, a evo zašto Hajduk navija za Dinamo
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Danas ćemo u Koprivnici doznati posljednjeg putnika u polufinale

10.3.2026.
10:10
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
Prošloga tjedna doznali smo tri polufinalista Kupa, a danas ćemo doznati posljednjeg. Dinamo je prošao Kurilovec, Gorica je izbacila Varaždin, a utakmica Rijeke i Hajduka na Rujevici već je opjevana.

Danas ćemo u Koprivnici doznati posljednjeg putnika u polufinale. Bit će to ili Slaven Belupo ili Lokomotiva, a onda ćemo u srijedu dobiti i parove polufinala koja će se igrati 7. i 8. travnja dok je finale na rasporedu 13. svibnja na Opus areni u Osijeku

U zanimljivoj je poziciji Hajduk koji do naslova Kupa ne može, a u ligi ih drži samo teorija. Ako pretpostavimo da neće uzeti titulu prvaka države i tako se plasirati u Ligu prvaka, sljedeća nagrada je Europska liga. Drugo mjesto za to nije dovoljno osim ako Dinamo ne osvoji Kup. 

EL je velika prednost u odnosu na KL

U tome slučaju Dinamo bi preko lige osigurao kvalifikacije Lige prvaka, pobjednik Kupa bi išao u kvalifikacije za Europsku ligu, ali ako Dinamo osvoji, onda to mjesto pripada drugoplasiranom u ligi što će vrlo vjerojatno biti Hajduk. Treća i četvrta momčad lige išla bi, kako je i obično, u Konferencijsku ligu

Hajduk će dakle morati navijati za Dinamo do kraja u Kupu jer Europska liga nosi i više novca u odnosu na Konferencijsku te dodatni padobran jer ispadanje u kvalifikacijama EL baca vas u sljedeću fazu kvalifikacija za KL.

