Hajduk sazvao izvanrednu konferenciju za medije, evo o čemu je riječ

Hajduk je u ponedjeljak u 19:11 sati, simbolično, obavijestio novinare o izvanrednoj konferenciji za medije koja će se održati u utorak u 17 sati na Poljudu. Tema konferencije bit će infrastrukturna budućnost kluba, a očekuje se da će se razmatrati planovi vezani uz izgradnju ili obnovu stadiona i Hajdukovog kampa, javlja Slobodna Dalmacija.

Iako još nije precizirano o svim točkama dnevnog reda, jasno je da će se fokusirati na spomenute infrastrukturne projekte. Osim toga, očekuje se da će čelnici kluba predstaviti rezultate ankete koju su nedavno proveli među svojim pretplatnicima.

Prije dva tjedna, Hajduk je pozvao svoje navijače da sudjeluju u anketi kako bi dobili povratne informacije od onih koji najčešće posjećuju Poljud, a koji su mišljenja o budućnosti infrastrukture kluba. Dok se još uvijek čekaju Studije izvedivosti za nogometni stadion i kamp u Splitu, čiji je naručitelj Grad Split, iz kluba su poručili da je izgradnja novog stadiona i kampa jedina održiva opcija za dugoročnu stabilnost kluba.

Gradonačelnik Tomislav Šuta i ministar Branko Bačić prije desetak dana potvrdili su lokaciju za budući Hajdukov kamp u Stobreču, na području gdje se trenutno nalazi golf igralište. Planirano je da bi prostorno-planska dokumentacija za kamp trebala biti gotova do kraja godine. Iako je prvotno bila planirana gradnja kampa u blizini stadiona Poljud, od tog plana se odustalo zbog složenih imovinsko-pravnih odnosa. Kamp bi trebao obuhvaćati pet igrališta, centralnu zgradu te prateće sadržaje poput teretane i restorana. U tom bi projektu sudjelovali Hajduk, Grad Split i Vlada RH, koja bi osigurala zemljište u koncesiju.

Što se tiče stadiona, na današnjoj konferenciji za medije neće biti predstavljene studije izvedivosti. Grad Split planira održati svoju vlastitu konferenciju kasnije ovog tjedna, vjerojatno u četvrtak, gdje će javnost biti obaviještena o daljnjim koracima.

