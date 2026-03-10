FREEMAIL
DIVLJE PČELE /

Katarina se odluči suočiti sa Zorom i otkriti joj šokantnu tajnu: 'Ne znaš cijelu priču, Nikola ti je možda rođak'

Katarina se odluči suočiti sa Zorom i otkriti joj šokantnu tajnu: 'Ne znaš cijelu priču, Nikola ti je možda rođak'
Foto: RTL

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele

10.3.2026.
12:56
Hot.hr
RTL
Katarina pokušava pomoći Zori, koja ne može doći k sebi, no pritom i dalje ne opravdava njezine postupke.

Mirjana se naslađuje što je veza između Domazeta i Katarine propala. Svi se pitaju gdje je Čavka, a Tereza strahuje da mu se nešto loše dogodilo.

Katarina se odluči suočiti sa Zorom i otkriti joj šokantnu tajnu: 'Ne znaš cijelu priču, Nikola ti je možda rođak'
Foto: RTL

Krsto napada Šušnjaru u gostionici, a Anka otkriva Luci da zna što joj je radila iza leđa.

Bez obzira na Katarinine prijetnje, Nikola donosi važnu odluku. Teška srca, Katarina odluči reći Zori šokantne stvari vezane za Nikolu, koje ponovno mijenjaju baš sve: „Ne znaš cijelu priču, Nikola ti je možda rođak.“

Katarina se odluči suočiti sa Zorom i otkriti joj šokantnu tajnu: 'Ne znaš cijelu priču, Nikola ti je možda rođak'
Foto: RTL

Kako je Zora reagirala i je li Cvita konačno doznala što joj obitelj skriva, pokazat će nova epizoda 'Divljih pčela', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravični prizori na A1! Demolirani auti, rasuta prtljaga: 'Žena je stajala pored i plakala'

Divlje PčeleRtlVoyo
