Optuženom za silovanje istječe pritvor: U ćeliji progutao britvice i grickalicu za nokte

Suđenje Dušanu Kneževiću (36) iz Imotskog, optuženom za silovanje i pokušaj teškog ozljeđivanja djevojke (18) u Splitu, odgođeno je nakon što je završio u splitskoj bolnici, prenosi Slobodna Dalmacija.

Knežević je, dan uoči planiranog završetka suđenja na Županijskom sudu u Splitu, u zatvorskoj ćeliji progutao dvije britvice i grickalicu za nokte. Zbog toga rasprava koja se trebala održati jučer nije održana.

Nastavak suđenja očekuje se nakon što se njegovo zdravstveno stanje popravi, a moguće je da bi se postupak mogao nastaviti već ovoga tjedna.

Vrijeme je u ovom slučaju važno jer Kneževiću u nedjelju istječe maksimalni rok za pritvor. Ako do tada ne bude donesena presuda, po sili zakona morat će biti pušten na slobodu.

Riječ je o slučaju koji je u lipnju 2024. godine šokirao javnost. Prema optužnici, djevojka je napadnuta dok se vraćala kući iz večernjeg izlaska. Napadač ju je udario šipkom u glavu, a zatim silovao.

Policija je nakon napada tražila pomoć građana i objavila snimke videonadzora s područja Kmana. Ubrzo je bio priveden jedan muškarac, no utvrđeno je da on nije počinitelj.

Knežević je uhićen nakon dva tjedna potrage i od tada se nalazi u pritvoru. Tijekom postupka promijenio je više branitelja, a tražio je i izdvajanje pojedinih dokaza iz sudskog spisa.

Za jučerašnju raspravu bilo je predviđeno iznošenje njegove obrane i završne riječi stranaka. Presuda se očekivala do kraja radnog tjedna, no njezino donošenje sada ovisi o zdravstvenom stanju optuženog.