FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PREKINUT RAD /

Evakuiran Općinski sud u Splitu: Telefonom stiglo uznemirujuće upozorenje

Evakuiran Općinski sud u Splitu: Telefonom stiglo uznemirujuće upozorenje
×
Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Zbog današnje lažne dojave, kako se doznaje, nije odgođeno ni jedno važno suđenje

4.2.2026.
15:24
Hina
Zvonimir Barisin/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zbog dojave o bombi u srijedu nešto nakon podneva na splitskom Općinskom sudu prekinut je rad te su brojni djelatnici i posjetitelji evakuirani, no koji sat kasnije se pokazalo da se radilo o lažnoj dojavi.

Policija je kazala da su oko 12.20 sati zaprimili informaciju da je nepoznata osoba telefonom nazvala sud i rekla da je postavljena bomba. Na teren su upućeni policijski službenici, a sve osobe u zgradi suda su privremeno napustile prostor. 

"Pregled zgrade su obavili specijalizirani službenici te je utvrđeno kako se radi o lažnoj dojavi jer nisu pronađeni nikakvi sumnjivi predmeti. Policija će provesti kriminalističko istraživanje", kazala je policijska glasnogovornica Antonela Lolić.

Predsjednik Općinskog suda Dražen Maravić je Hini kazao da Općinski sud u Gundulićevoj ulici ima oko 320 zaposlenika od čega je 77 sudaca te da su u posljednje četiri godine imali dvije dojave o bombi - jednu u staroj zgradi na Dračevcu i sada u novoj zgradi. Obje dojave su se pokazale lažnima.

Zbog današnje lažne dojave, kako se doznaje, nije odgođeno ni jedno važno suđenje.

POGLEDAJTE VIDEO: Split o snijegu, na Beograd pala bomba! U Rimu neki 'čudni anđeli': Ovo je Direktov pregled dana

SplitOpcinski Sud U SplituLažna Dojava O BombiEvakuacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PREKINUT RAD /
Evakuiran Općinski sud u Splitu: Telefonom stiglo uznemirujuće upozorenje